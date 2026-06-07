Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ο Ζερεμί Ντοκού θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στο «Έτιχαντ» και τη Μάντσεστερ Σίτι θα παραμείνει -όπως όλα δείχνουν- μέχρι και το 2031 ο Ζερεμί Ντοκού, αφού πολλαπλά ρεπορτάζ κάνουν λόγο για συμφωνία των δυο πλευρών.

Οι «πολίτες» είναι ικανοποιημένοι από την παρουσία του 24χρονου Βέλγου winger, που απέκτησαν το καλοκαίρι του 2023 από τη Ρεν για 60 εκατ. ευρώ και θέλουν να τον... δέσουν στο Μάντσεστερ.

Το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2028, όμως όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, το νέο deal των δυο πλευρών θα έχει ισχύς έως το 2031, δηλαδή για τα επόμενα πέντε χρόνια. Συνολικά, ο Ντοκού μετράει 22 γκολ και 34 ασίστ σε 131 αγώνες με τους γαλάζιους, ενώ έχει πανηγυρίσει 4 τίτλους, μεταξύ αυτών και την Premier League.