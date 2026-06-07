Μάντσεστερ Σίτι: Ανανεώνει ο Ντοκού έως το 2031!
Στο «Έτιχαντ» και τη Μάντσεστερ Σίτι θα παραμείνει -όπως όλα δείχνουν- μέχρι και το 2031 ο Ζερεμί Ντοκού, αφού πολλαπλά ρεπορτάζ κάνουν λόγο για συμφωνία των δυο πλευρών.
Οι «πολίτες» είναι ικανοποιημένοι από την παρουσία του 24χρονου Βέλγου winger, που απέκτησαν το καλοκαίρι του 2023 από τη Ρεν για 60 εκατ. ευρώ και θέλουν να τον... δέσουν στο Μάντσεστερ.
Το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2028, όμως όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, το νέο deal των δυο πλευρών θα έχει ισχύς έως το 2031, δηλαδή για τα επόμενα πέντε χρόνια. Συνολικά, ο Ντοκού μετράει 22 γκολ και 34 ασίστ σε 131 αγώνες με τους γαλάζιους, ενώ έχει πανηγυρίσει 4 τίτλους, μεταξύ αυτών και την Premier League.
🚨 Jérémy Doku is on the verge of signing a new contract with Manchester City, with the agreement set to keep him at the club until 2031.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 7, 2026
The deal is understood to be in its final stages, and it will also include a significant salary increase, reflecting the winger’s growing… pic.twitter.com/jVUnlzj8TO
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