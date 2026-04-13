Ρόμπερτσον για την αποχώρηση του από τη Λίβερπουλ: «Δεν υπήρχε συμβόλαιο στο τραπέζι»

Ο Άντι Ρόμπερτσον μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια αναφορικά με την απόφαση του να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το προσεχές καλοκαίρι.

Όπως όλα δείχνουν η Λίβερπουλ θα προχωρήσει σε μία ολική ανανέωση το καλοκαίρι, καθώς μετά την είδηση της αποχώρησης του Μοχάμεντ Σάλαχ γνωστοποιήθηκε πως και ο Άντι Ρόμπερτσον θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Ο Σκωτσέζος μπακ, την περασμένη εβδομάδα μίλησε για την απόφαση να αποχωρήσει από το Άνφιλντ μετά από 9 σεζόν, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι δεν έλαβε ποτέ προσφορά ανανέωσης συμβολαίου.

«Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να λέω ψέματα σε όλους (για το μέλλον μου), οπότε έφυγε ένα βάρος από τους ώμους μου... Δεν είναι ότι έχω ανακαλέσει κάποιο συμβόλαιο ή κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε ποτέ συμβόλαιο στο τραπέζι. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε όλοι. Ήταν μια συζήτηση του τύπου "εντάξει, αυτό θέλω να κάνω, θέλω να παίξω και πιστεύω ότι έχω ακόμα την ικανότητα να παίξω". Νομίζω ότι το έχω αποδείξει αυτό αυτή τη σεζόν».

«Δεν είναι ποτέ εύκολο να φύγεις από μια ομάδα όπως η Λίβερπουλ, ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου και της οικογένειάς μου τα τελευταία εννέα χρόνια. Αλλά για μένα, οι παίκτες προχωρούν, άλλοι άνθρωποι προχωρούν - αυτό που μένει το ίδιο είναι η ομάδα και προφανώς οι οπαδοί. Είχα εννέα καταπληκτικά χρόνια εδώ».

«Αλλά ξέρω ότι το ποδόσφαιρο προχωράει, ξέρω ότι οι ομάδες προχωρούν και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να προχωρήσω και να πάω όπου κι αν είναι η επόμενη κίνησή μου και όπου κι αν με οδηγήσει η καριέρα μου. Θα θυμάμαι πάντα τις καταπληκτικές αναμνήσεις σε αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα, έχω βάλει την καρδιά και την ψυχή μου στην ομάδα για εννέα χρόνια και δεν έχω πολλές τύψεις. Έχω ωριμάσει ως άνθρωπος και ως άτομο. Αυτός ο σύλλογος θα σημαίνει πάντα τα πάντα για μένα, οι οπαδοί θα σημαίνουν τα πάντα για μένα. Ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι».

“I think I feel better now that it’s out in the open. The hardest bit [in] the last certainly couple of weeks and months is some people that are close to me in the training ground don’t… April 9, 2026

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν, ο 32χρόνος αμυντικός έχασε φέτος τη θέση του βασικού στους «Reds» από τον Μίλος Κέρκεζ. Ενώ εξακολουθεί να έχει χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ, ο Σκωτσέζος θεωρείται αναπληρωματικός και για αυτόν τον λόγο, η αγγλική ομάδα αποφάσισε να τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερος, με την Τότεναμ να έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του.

Η αποχώρηση του Ρόμπερτσον θα φέρει αρκετές αλλαγές στην σύνθεση της ομάδας, με μία από αυτές να είναι η επιστροφή του Κώστα Τσιμίκα από τη Ρόμα και η ένταξη του στο βασικό ροτέισον της ομάδας, πίσω από τον Ούγγρο.