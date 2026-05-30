«Βόμβα» στην Αγγλία με τη Λίβερπουλ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Άρνε Σλοτ. Φαβορί ο Άντονι Ιραόλα.

Σαν «βόμβα» έσκασε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5) η είδηση πως Λίβερπουλ και Άρνε Σλοτ δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για την επόμενη σεζόν.

Η αποκάλυψη έγινε από τον έγκριτο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον κλαμπ στη συνέχεια να επιβεβαιώνει την απόφαση για λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών, μετά από δυο χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, ο Ολλανδός τεχνικός «πλήρωσε» την κάκιστη πορεία της χρονιάς που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, όπου οι «Reds» έμειναν εκτός διεκδικήσης όλων των βασικών στόχων και παρουσίασαν άσχημη εικόνα στο χορτάρι.

Πλέον, μεγάλο φαβορί για τη διάδοχη κατάσταση στο «Άνφιλντ» είναι ο Άντονι Ιραόλα, που αποχώρησε από την Μπόρνμουθ και έχει πολλάκις δηλώσει το ενδιαφέρον του για... τον κόκκινο πάγκο.

Ο Σλοτ υπέγραψε με τον αγγλικό σύλλογο το 2024 και πανηγύρισε την Premier League εκείνης της αγωνιστικής περιόδου (2024-2025), ενώ σε 113 ματς είχε απολογισμό 66 νίκες, 18 ισοπαλίες και 29 ήττες.