Ρόμπερτσον: Η Τότεναμ έχει το προβάδισμα της απόκτησής του
Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, ο Άντι Ρόμπερτσον δεν θα συνεχίσει στη Λίβερπουλ την ερχόμενη σεζόν και σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Σκωτσέζος αμυντικός φαίνεται πως θα καταλήξει στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τότεναμ, εφόσον αποφύγει τον υποβιβασμό.
Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν θεωρεί τους Σπερς ως το φαβορί για την απόκτηση του πολύπειρου 32χρονου αριστερού μπακ, με την προϋπόθεση πως οι Λονδρέζοι θα αποφύγουν τον υποβιβασμό στην Championship. Ο Ρόμπερτσον παραμένει αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με τους Reds ως το τέλος της χρονιάς, ωστόσο κοιτάει και την επόμενη... σελίδα της καριέρας του.
Ο Σκωτσέζος διεθνής πήγε στο... λιμάνι το 2017 από τη Χαλ και έκτοτε έχει κατακτήσει τα πάντα με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Ένα Champions League, δύο Πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ένα Σούπερ Καπ Αγγλίας και δύο Λιγκ Καπ Αγγλίας.
Με το εθνόσημο μετρά 92 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 ασίστ.
🚨 Tottenham Hotspur in pole position to sign Andy Robertson this summer, subject to retaining PL status. 32yo fully focused on #LFC so nothing finalised & also interest from Europe but #THFC lead contender to seal deal if relegation avoided @TheAthleticFC https://t.co/atyDgOz6EF— David Ornstein (@David_Ornstein) April 10, 2026
