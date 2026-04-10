Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού, η Τότεναμ φαντάζει ως ο επικρατέστερος προορισμός για τον Άντι Ρόμπερτσον, που αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, ο Άντι Ρόμπερτσον δεν θα συνεχίσει στη Λίβερπουλ την ερχόμενη σεζόν και σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Σκωτσέζος αμυντικός φαίνεται πως θα καταλήξει στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τότεναμ, εφόσον αποφύγει τον υποβιβασμό.

Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν θεωρεί τους Σπερς ως το φαβορί για την απόκτηση του πολύπειρου 32χρονου αριστερού μπακ, με την προϋπόθεση πως οι Λονδρέζοι θα αποφύγουν τον υποβιβασμό στην Championship. Ο Ρόμπερτσον παραμένει αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με τους Reds ως το τέλος της χρονιάς, ωστόσο κοιτάει και την επόμενη... σελίδα της καριέρας του.

Ο Σκωτσέζος διεθνής πήγε στο... λιμάνι το 2017 από τη Χαλ και έκτοτε έχει κατακτήσει τα πάντα με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Ένα Champions League, δύο Πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ένα Σούπερ Καπ Αγγλίας και δύο Λιγκ Καπ Αγγλίας.

Με το εθνόσημο μετρά 92 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 ασίστ.