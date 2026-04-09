Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε πως ο Άντι Ρόμπερτσον θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.

Μία ακόμα σημαία της Λίβερπουλ ετοιμάζεται για υποστολή... Όπως ανακοίνωσαν οι Κόκκινοι, στο τέλος της σεζόν, εκτός του Μοχάμεντ Σαλάχ, παρελθόν θα αποτελέσει και ο Άντι Ρόμπερτσον! Ο Σκωτσέζος αμυντικός βρίσκεται στο Άνφιλντ από το 2017 και έχει μετρήσει έως τώρα 13 γκολ και 69 ασίστ σε 373 συμμετοχές, καθώς και εννέα τίτλους, με την πορεία του στον σύλλογο όμως να φτάνει στο τέλος της.

Ο 32χρονος αμυντικός θα αποχωρήσει ως ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιό του με την ομάδα του Άρνε Σλοτ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, με τον Ρόμπο να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά από εννέα χρόνια - και ενώ στο παρελθόν είχε περάσει επίσης από Κουίνς Παρκ, Νταντί Γιουνάιτεντ και Χαλ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Μετά από εννέα εξαιρετικά επιτυχημένες σεζόν στο Anfield, ο αρχηγός της Σκωτίας θα αποχωρήσει από τον σύλλογο με τη λήξη του συμβολαίου του αυτό το καλοκαίρι.



Θα το κάνει ως ένας πραγματικός θρύλος της Liverpool, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες των τελευταίων ετών, μετρώντας μέχρι σήμερα 373 συμμετοχές.



Αποκτήθηκε από τη Hull City το 2017 και έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Premier League, ένα Champions League, το FA Cup και δύο League Cup, καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων FIFA, το UEFA Super Cup και το Community Shield.



Ωστόσο, οι εορτασμοί για την παρακαταθήκη του Robertson στη Liverpool μπαίνουν προς το παρόν σε αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν, καθώς ο παίκτης με το νούμερο 26 παραμένει πλήρως συγκεντρωμένος στο να βοηθήσει τους Reds να ολοκληρώσουν τη σεζόν 2025-26 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.