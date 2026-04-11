Η Μπόρνμουθ σόκαρε την Άρσεναλ και ο Βίκτορ Γιόκερες είχε μία απίθανη δικαιολογία μετά το απροσδόκητο αποτέλεσμα...

Οι οπαδοί της Άρσεναλ βλέπουν την ομάδα τους να χωλαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν, καθώς μετά την απώλεια του League Cup και τον αποκλεισμό από το FA Cup, οι Κανονιέρηδες υπέστησαν εντός έδρας ήττα-σοκ από την Μπόρνμουθ και ενδέχεται να δουν μέχρι και το πρωτάθλημα να κινδυνεύει.

Μιλώντας μετά την αναμέτρηση δε, ο Βίκτορ Γιόκερες είπε κάτι που μάλλον εκνεύρισε ακόμη περισσότερο τους φίλους της ομάδας του. Ο Σουηδός φορ, που σκόραρε με πέναλτι για το 1-1 αλλά εν συνεχεία ήταν πολύ άστοχος, ανέφερε πως «είχαμε κάποιες σχετικά καλές ευκαιρίες στο τέλος, πρέπει να είμαστε καλύτεροι» και ισχυρίστηκε, σχετικά με ευκαιρία που έχασε, ότι «το χορτάρι ήταν λίγο ξερό εκεί να είμαι ειλικρινής, οπότε δεν βοήθησε»!

Αναμενόμενα, η ατάκα του Σκανδιναβού γκολτζή έγινε viral, την ώρα που στην Άρσεναλ ευελπιστούν πως η Τσέλσι θα κόψει βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι στη μεταξύ τους αναμέτρηση της Κυριακής (12/4), μία εβδομάδα πριν το ντέρμπι ανάμεσα στους Πολίτες και την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.