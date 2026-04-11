Δείτε τη βαθμολογία της Premier League αλλά και τους αγώνες που έχουν μπροστά τους Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μπόρνμουθ έκανε τη ζημιά στην Άρσεναλ και πλέον οι Λονδρέζοι μόνο άνετα δεν νιώθουν, παρά τη διαφορά εννέα βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι στη βαθμολογία της Premier League.

Βρίσκονται, βλέπετε, στο +9 από τους Πολίτες αλλά έχουν δώσει δύο ματς περισσότερα, την ώρα που για την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα για την Κυριακή, 19 Απριλίου στις 18:30, είναι προγραμματισμένο το μεταξύ τους ντέρμπι στο Etihad.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως σε περίπτωση που η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πάρει τα δύο ματς που υπολείπεται και νικήσει εκείνη του Μίκελ Αρτέτα, η διαφορά θα εκμηδενιστεί, με τη διαφορά των τερμάτων να μπαίνει στην εξίσωση (+38 η Άρσεναλ, +32 η Σίτι).

Η βαθμολογία

Άρσεναλ 70 (+38) 32 αγ. Μάντσεστερ Σίτι 61 (+32) 30 αγ.

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι (εκτός)

Νιούκαστλ (εντός)

Φούλαμ (εντός)

Γουέστ Χαμ (εκτός)

Μπέρνλι (εντός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι