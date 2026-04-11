Η Μπόρνμουθ επικράτησε 2-1 της Άρσεναλ στο Λονδίνο, με τους Κανονιέρηδες να είναι στο +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι αλλά με δύο ματς παραπάνω.

Βρε μπας και γυρίζει; Η Άρσεναλ επιβεβαίωσε πως δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς υπέστη εντός έδρας ήττα-σοκ, 2-1, από την Μπόρνμουθ και παραμένει μεν στο +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι στη βαθμολογία της Premier League, όμως έχει δύο ματς περισσότερα και την επόμενη εβδομάδα πάει στο Etihad...

Τα Κεράσια πάγωσαν το Emirates στο 17’, όταν ο Κρουπί άνοιξε το σκορ από κοντά μετά από κακή απομάκρυνση της άμυνας των Λονδρέζων σε μπαλιά του Τρουφέρ από τα αριστερά. Η απάντηση από πλευράς Λονδρέζων ήρθε στο 35’, όταν ο Γιόκερες ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του για χέρι του Κρίστι. Θα περίμενε κανείς πως η εξέλιξη αυτή θα έδινε ώθηση στους Κανονιέρηδες για να φτάσουν στην ολική ανατροπή, ωστόσο αυτό δεν συνέβη.

Στο 65’, ο Γιόκερες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ, με την Μπόρνμουθ να επιφυλάσσει περαιτέρω δυσάρεστες εκπλήξεις στους πρωτοπόρους, καθώς στο 74’ ο Σκοτ πάτησε περιοχή και τελείωσε ιδανικά τη φάση, δίνοντας νέο προβάδισμα στην ομάδα του! Η Άρσεναλ πίεσε προσπαθώντας να γλιτώσει έστω τον βαθμό αλλά δεν είχε τύχη, με αποτέλεσμα να αγχώνεται πλέον περισσότερο στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, παρά τη μεγάλη διαφορά που έχει, για την ώρα, από τη Σίτι.