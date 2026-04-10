Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε τη «συνταγή» του Κάρικ

Τη δική του εξήγηση για την μεταμόρφωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε ο Μπρούνο Φερνάντες, μιλώντας σε podcast.

Κάθε λόγω να χαμογελουν εχουν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να θυμούνται την περσινή σεζόν ως ένα κακό όνειρο. Καθώς φέτος η ομάδα φιγουράρει στην τρίτη θέση της Premier League έχοντας βάλει γερά θεμέλιά για την πεντάδα που συνεπάγεται με εισιτήριο για Champions League της ερχόμενης σεζόν.

Αν και η χρονιά ξεκίνησε με επεισοδιακό τρόπο μέχρι που ο Αμορίμ αποτέλεσε και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο των Red devils.Τα ηνία πήρε ο παλιός γνώριμος, Μάικλ Κάρικ και έκανε την Γιουνάιτεντ ξανά ομάδα. Μιλώντας για την αλλαγή αυτή στο podcast «Men in Blazers» Μπρούνο Φερνάντες στάθηκε σε όσα έκανε ο Άγγλος τεχνικός.

Πιο συγκεκριμένα ο 31χρονος Πορτογάλος ανέφερε: «Άλλαξε θέση σε ορισμένους παίκτες, άλλαξε σύστημα και ξεκινήσαμε να σκοράρουμε περισσότερο. Μαζί του γίναμε πιο αποτελεσματικοί, ενώ βελτιώσαμε αισθητά την άμυνα μας. Δεν θα έλεγα ότι ήμασταν τυχεροί, αλλά μας βόλεψε που τα δύο πρώτα παιχνίδια με τον Κάρικ στον πάγκο ήταν δύο απαιτητικές εκτός έδρας "μάχες" και πήραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, κάτι που μας βοήθησε ψυχολογικά».

Ακόμη σχολίασε την επιθυμία των οπαδών για «φρέσκα αίμα», όμως τόνισε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει ένας «πυλώνας» όπως ο Μαγκουάιρ. Αναλυτικότερα ο 33χρονος υπέγραψε αυτή την εβδομάδα νέο μονοετές συμβόλαιο με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο και όπως τόνισε ο ο αρχηγός είναι κίνηση ματ για έναν σύλλογο που θέλει να χτίσει ξανά για να διεκδικήσει τον τίτλο.

«Νομίζω ότι ο Χάρι είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια. Το λέω πάντα με απλό τρόπο για να γίνεται κατανοητό, ο κόσμος θέλει φρέσκο κρέας. Ξέρετε, όταν έχεις το ίδιο “κρέας” για πολύ καιρό, αρχίζεις να θέλεις κάτι καινούργιο και το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Έχεις τους ίδιους παίκτες και ο κόσμος θέλει να τους αλλάξει. Και μετά, όταν τους αλλάξεις και δεν πάει καλά, θέλεις πάλι τους παλιούς πίσω. Πάντα έτσι γίνεται. Ο κόσμος θέλει νέα πρόσωπα, νέα ονόματα, ενθουσιασμό, θέλει να βλέπει διαφορετικούς παίκτες με τη φανέλα και αυτό είναι φυσιολογικό. Και νομίζω ότι ο Μαγκουάιρ το έχει διαχειριστεί πολύ καλά όλο αυτό. Έχει υπάρξει πολύ σημαντικός για εμάς σε πολλές στιγμές και αυτή η αναγνώριση από τον σύλλογο είναι απολύτως δίκαιη, γιατί είναι επίσης πολύ σημαντικός για την ομάδα και τα αποδυτήρια. Το να χάσεις κάποιον με την εμπειρία και τη φωνή του, σε μια σεζόν όπου πολλά θα αλλάξουν και θα είναι διαφορετικά, δεν βοηθά. Χρειάζεσαι κάποιους πυλώνες να μείνουν, για να δείξουν τι πρέπει να αλλάξουμε ώστε να γίνουμε πιο επιτυχημένοι» ανέφερε χαρακτηριστικά..