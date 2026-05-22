Η Γιουνάιτεντ έτοιμη να κλεισει την πρώτη μεταγραφή στην εποχή Κάρικ!

Μια ανάσα από την απόκτηση του Έντερσον από την Αταλάντα είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με Ιταλικά ΜΜΕ.

Όπως αποκάλυψε το sportitalia, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα έχει βρει σε όλα με την Αταλάντα για να αποκτήσει τον Άντερσον. Η ομάδα του Μπέργκαμο αναμένεται να εισπράξει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 48 εκατομμύρια ευρώ είναι τα συμφωνηθέντα συν 5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.

Κάπως έτσι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγες ώρες μετά και την επίσημη ανακοίνωση του Κάρικ ως μόνιμο προπονητή της, είναι έτοιμη να κάνει και την πρώτη μεταγραφή του 44χρονου τεχνικου που υπέγραψε για δύο χρόνια με τους Red Devils.

Η ομάδα είναι έτοιμη να δώσει από τα ταμεία της ένα γενναιόδωρο πόσο για τον Βραζιλιάνο μέσο, ​​ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής του Αντσελότι για το Μουντιάλ 2026 . Για την ιστορία αυτή θα είναι η πέμπτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Μετά τον Χόιλουντ (79 εκατομμύρια ευρώ) στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Ρετεγκί (62 εκατομμύρια ευρώ) στην Αλ Καντίσα , τον Κούπμαϊνερς (58 εκατομμύρια ευρώ) στη Γιουβέντους και τον Ρομέρο (53 εκατομμύρια ευρώ) στην Τότεναμ.

Να θυμίσουμε πως η Αταλάντα τον απέκτησε αντί περίπου 22,9 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σαλερνιτάνα, την ώρα που λίγους μήνες πριν είχε κοστίσει μόλις 6,5 εκατομμύρια. Στο Μπέργκαμο καθιερώθηκε ως βασικός χαφ, μετρώντας ήδη 153 συμμετοχές στη Serie A, 15 γκολ και 6 ασίστ, αλλά και παρουσίες σε Champions League και Europa League.