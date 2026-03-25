Το «BBC» έκανε μία αναφορά στο κομμάτι του νέου γηπέδου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για το οποίο υπάρχει στόχος να φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών του 2035.

Το θέμα με το νέο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έρχεται ξανά στην επιφάνεια αφού υπάρχει στόχος να είναι έτοιμο ώστε να φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2035. Ωστόσο δεν αποτελεί μία τόσο εύκολη διαδικασία.

Το «BBC» παραχώρησε στη δημοσιότητα τα δεδομένα γύρω από τη «Σκηνή του Τσίρκου» και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κλαμπ προκειμένου να μπει σε διαδικασία να χτίσει ένα γήπεδο που θα φτάσει τις 100.000 θέσεις και θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στον πλανήτη.

Η περιοχή όπου θα γίνει και τα αρχικά σχέδια

Αν και ο συνιδιοκτήτης του συλλόγου, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, είχε τονίσει ότι υπάρχει προσπάθεια μείωσης του χρόνου κατασκευής, εν τελεί φαίνεται ότι θα διαρκέσει παραπάνω από αυτό που πίστευαν οι άνθρωποι της ομάδας.

Συγκεκριμένα η κατάσταση είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο καθώς δεν έχει επικυρωθεί ούτε καν η γη στην οποία θα χτιστεί το νέο στάδιο, με επικρατέστερο σημείο να είναι σε μία περιοχή κοντά στο τωρινό Ολντ Τράφορντ, στον τερματικό σταθμό της Freightliner.

🚨 NEW!



Before Manchester United can move forward with plans for a new stadium at Old Trafford, they must first secure a deal for the surrounding rail yard 💷



The land is owned by Freightliner Group, but the club is hopeful of reaching an agreement in the next few months.… pic.twitter.com/ZqK65eolnd — SimplyUtd (@SimplyUtd) March 24, 2026

Από εκεί και πέρα, λέγεται ότι το κόστος της κατασκευής του γηπέδου δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ (!), με πολλούς να μοιράζονται τις αμφιβολίες του για αν το θα ολοκληρωθεί ποτέ το συγκεκριμένο έργο.

Στόχος είναι να είναι έτοιμο το 2030 όμως αυτή τη στιγμή, εκτός από τη γη, δεν έχουν επισημοποιηθεί τα σχέδια για το πώς θα διαμορφωθεί το εσωτερικό και το εξωτερικό του γηπέδου καθώς γίνεται να προσπάθεια να γίνει όσο καλύτερη γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού για να φτάνει και να φεύγει από το στάδιο, την ίδια στιγμή που ο Ράτκλιφ έχει σκεφτεί να εκμεταλλευτεί ακόμα και το κοντινό κανάλι πλοίων του Μάντσεστερ για τις μεταφορές, χωρίς να είναι σίγουρο αν μπορεί να συμβεί.

Το οικονομικό και το... αγκάθι

Τώρα, στο κομμάτι του οικονομικού, όπως είπαμε υπάρχει μία αίσθηση ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισ. λίρες αλλά αυτό δεν είναι φιξ τιμή και ούτε η ομάδα μπορεί να το επιβεβαιώσει καθώς έχει να κάνει με τις εργασίες και τα τελικά σχέδια του γηπέδου.

Ωστόσο η ερώτηση είναι σοφή. Ποιος θα τα πληρώσει; Δεδομένου ότι η ομάδα έχει χρέη που ξεπερνούν τις 1 δις. λίρες αυτή τη στιγμή, είναι μεγάλο ρίσκο να πάρει κάποιο δάνειο. Υπάρχει το σενάριο ότι ο Ράτκλιφ και η οικογένεια Γκλέιζερ θα χρησιμοποιήσουν δικά τους λεφτά για την κατασκευή του γηπέδου και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και χρηματοδότηση από τους χορηγούς.

Υπάρχει και το σενάριο να συσταθεί μία εταιρία ή κάποιοι επενδυτές αλλά σε πρώτη φάση δεν προηγείται αυτό το ενδεχόμενο.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που λέω ότι είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και οργανισμοί που θέλουν να επενδύσουν, όχι μόνο στο στάδιο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του σταδίου», ήταν η αναφορά από άνθρωπο της ομάδας.