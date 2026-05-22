Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Κάρικ μέχρι το 2028

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε και επίσημα τον διορισμό του Μάικλ Κάρικ ως μόνιμο προπονητή της, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Αναλυτικότερα, οι «κόκκινοι διάβολοι» ανακοίνωσαν την Παρασκευή (22/05) ότι ο 44χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Κάρικ ανταμείφθηκε για την επίτευξη της τρίτης θέσης στη Premier League, που οδηγεί στην έξοδο στη League Phase του Champions League, μετά και την εντός έδρας νίκη της Κυριακής (17/05) επί της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο πρώην διεθνής μέσος έχει σημειώσει 11 νίκες σε 16 αγώνες πρωταθλήματος από τότε που ανέλαβε τα ηνία τον περασμένο Ιανουάριο, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, ενώ είναι υποψήφιος και για το βραβείο του προπονητή της σεζόν στην Premier League.

Καμία ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας δεν έχει κερδίσει περισσότερους βαθμούς από τους 36 που έχει συγκεντρώσει η Γιουνάιτεντ από τον διορισμό του Κάρικ στις 13 Ιανουαρίου και έπειτα.

Ο ίδιος, σε δηλώσεις του μετά την γνωστοποίηση της μόνιμης πρόσληψης του, τόνισε πως αισθανέται πολύ υπερήφανος που ο σύλλογος από το Μάντσεστερ τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε τα «κλειδιά» για δύο ακόμη χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Μάικλ Κάρικ θα συνεχίσει ως προπονητής της πρώτης ανδρικής ομάδας, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2028.

Ο Κάρικ επέστρεψε στη Γιουνάιτεντ ως προπονητής τον Ιανουάριο και τιμήθηκε με το βραβείο του Προπονητή του Μήνα στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από νίκες εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι και της Άρσεναλ στα δύο πρώτα παιχνίδια του ως προπονητής. Έχει επιβλέψει την πρόκριση στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν με 11 νίκες σε 16 παιχνίδια, συγκεντρώνοντας τον υψηλότερο αριθμό βαθμών στην Πρέμιερ Λιγκ από την άφιξή του.

Ένας από τους πιο επιτυχημένους και διακεκριμένους παίκτες της Γιουνάιτεντ, ο Κάρικ έπαιξε 464 παιχνίδια για τον σύλλογο, κερδίζοντας πέντε τίτλους Πρέμιερ Λιγκ, το Κύπελλο Αγγλίας, δύο Λιγκ Καπ, το Τσάμπιονς Λιγκ, το Γιουρόπα Λιγκ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Ο Μάικλ Κάρικ, προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δήλωσε: «Από τη στιγμή που έφτασα εδώ πριν από 20 χρόνια, ένιωσα τη μαγεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

«Το να αναλαμβάνω την ευθύνη της ηγεσίας του ξεχωριστού ποδοσφαιρικού μας συλλόγου με γεμίζει με τεράστια υπερηφάνεια.»

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών, αυτή η ομάδα παικτών έχει δείξει ότι μπορεί να φτάσει τα πρότυπα ανθεκτικότητας, ενότητας και αποφασιστικότητας που απαιτούμε εδώ.»

«Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε ξανά μαζί, με φιλοδοξία και σαφή αίσθηση σκοπού. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι απίστευτοι οπαδοί μας αξίζουν να διεκδικήσουν ξανά τις μεγαλύτερες διακρίσεις.»

Ο Τζέισον Γουίλκοξ, διευθυντής ποδοσφαίρου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δήλωσε: «Ο Μάικλ έχει κερδίσει πλήρως την ευκαιρία να συνεχίσει να ηγείται της ανδρικής μας ομάδας. Στο διάστημα που έχει αναλάβει τον ρόλο, έχουμε δει θετικά αποτελέσματα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά περισσότερο από αυτό, μια προσέγγιση που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες, τις παραδόσεις και την ιστορία του συλλόγου».

«Τα επιτεύγματα του Μάικλ στην επιστροφή του συλλόγου στο Champions League δεν πρέπει να υποτιμώνται. Έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό με τους παίκτες και μπορεί να είναι περήφανος για την κουλτούρα νίκης στο Κάρινγκτον και στα αποδυτήρια, την οποία συνεχίζουμε να χτίζουμε».