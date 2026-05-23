Ο Μπρούνο Φερνάντες ανακηρύχθηκε ποδοσφαιριστής της σεζόν στην Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στο Champions League, με τον Μπρούνο Φερνάντες να έχει μεγάλη συμβολή στην κατάληψη της τρίτης θέσης στην Premier League, καθώς μετρά οκτώ γκολ και 20 ασίστ σε 34 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Επιδόσεις που έφεραν και μια σπουδαία διάκριση για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που ανακηρύχθηκε ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην κατηγορία! Ο αρχηγός των Κόκκινων Διαβόλων έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης του συλλόγου που φτάνει στο βραβείο αυτό μετά τον Γουέιν Ρούνεϊ, που το είχε λάβει τη σεζόν 2009/10.

Ο Φερνάντες άφησε πίσω τους παίκτες όπως ο Νταβίντ Ράγια, ο Γκάμπριελ και ο Ντέκλαν Ράις, που πήραν το πρωτάθλημα με την Άρσεναλ, οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και τους Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (Νότιγχαμ Φόρεστ) και Ιγκόρ Τιάγκο (Μπρέντφορντ).