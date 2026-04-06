Νότιγχαμ Φόρεστ: Ντέρμπι του Μάντσεστερ για την απόκτηση του Άντερσον
Ντέρμπι του Μάντσεστερ για τα «μάτια» του Έλιοτ Άντερσον! Ο Άγγλος μέσος έχει εντυπωσιάσει στην Premier League χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ, τραβώντας τα βλέμματα κολοσσών από το Νησί.
Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να ασχολείται έντονα με την περίπτωσή του, όμως δεν είναι η μοναδική. Την ίδια ώρα άλλωστε, η συμπολίτισσα, Σίτι, έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον, όμως ο κύριος στόχος τους είναι να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ρόδρι.
Προς το παρόν πάντως καμία εκ των δυο δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες επαφές με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία φέρεται να ζητάει γη και ύδωρ για να τον παραχωρήσει!
Συγκεκριμένα οι αξιώσεις των Reds κυμαίνονται μεταξύ 115 και 140 εκατομμυρίων ευρώ, ποσά που αν καταλογιστούν θα αναδείξουν τον Άντερσον ως την κορυφαία πώληση στην ιστορία του συλλόγου.
Θυμίζουμε πως η Φόρεστ απέκτησε τον 23χρονο μέσο πίσω στο καλοκαίρι του 2024 αντί 41 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νιούκαστλ και τη φετινή περίοδο αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του κορμού της ομάδας, καταγράφοντας 41 συμμετοχές με απολογισμό δυο γκολ και τρεις ασίστ.
🚨📈 Forest expect Manchester United to remain seriously in the race for Elliot #Anderson. Manchester City have also registered their interest, although their current focus is on extending Rodri’s contract. #MUFC #MCFC— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 6, 2026
So far, no club has made direct contact with Forest. A fee… pic.twitter.com/uQJCMTY0pg
