Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Μαγκουάιρ ανανέωσε έως το 2027
Οι υπογραφές έπεσαν, η ανακοίνωση βγήκε και ο Χάρι Μαγκουάιρ παραμένει στο ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7/4).
Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός είχε εδώ και ημέρες στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από τους ''Red Devils'', την οποία και εν τέλει αποδέχθηκε, υπογράφοντας έως το καλοκαίρι του 2027, με την προοπτική επέκτασης για ακόμη μια σεζόν.
Με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ ο 33χρονος στόπερ έχει καταγράψει 266 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 17 γκολ και 9 ασίστ και μέχρι στιγμής έχει πανηγυρίσει δυο τίτλους, το League Cup το 2023 και το FA Cup ένα χρόνο μετά.
Τα λόγια του Μαγκουάιρ
«Το να εκπροσωπώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η απόλυτη τιμή. Είναι μια ευθύνη που κάνει εμένα και την οικογένειά μου περήφανους κάθε μέρα.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να επεκτείνω το ταξίδι μου σε αυτόν τον απίστευτο σύλλογο σε τουλάχιστον οκτώ σεζόν και να συνεχίσω να παίζω μπροστά στους ξεχωριστούς οπαδούς μας για να δημιουργήσουμε περισσότερες εκπληκτικές στιγμές μαζί.
Μπορείτε να νιώσετε τη φιλοδοξία και τις δυνατότητες αυτής της συναρπαστικής ομάδας. Η αποφασιστικότητα σε ολόκληρο τον σύλλογο να αγωνιστεί για μεγάλα τρόπαια είναι σαφής σε όλους και είμαι βέβαιος ότι οι καλύτερες στιγμές μας μαζί είναι μπροστά μας.»
🚨🔴 “𝐌𝐀𝐆𝐔𝐈𝐑𝐄 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄 𝐓𝐎 𝐍𝐄𝐖 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐃𝐄𝐀𝐋”— The Football Lab (@football_lab07) April 7, 2026
Harry Maguire is on the verge of signing a new contract with Manchester United until 2027, with an option for 2028.
📄 Final details being sorted.
pic.twitter.com/aGuJUFjf4f
