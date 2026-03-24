Φύσσας: «Πάμε στην Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε»
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεκινάει τις τις υποχρεώσεις του στα Play Offs της SuperLeague με εκτός έδρα αποστολή κόντρα στο ΠΑΟΚ. Ο Αντιπροέδρος του Παναθηναϊκού, Τάκης Φύσσας, ήταν αυτός που εκπροσώπησε το Τριφύλλι στην κλήρωση των playoffs της Stoiximan Super League.
Ο Φύσσας στάθηκε τόσο στη σημασία του προγράμματος όσο και στο γεγονός ότι η ομάδα θα ταξιδέψει στη Τούμπα έχοντας ως μόνο στόχο το «διπλό»: «Είμαι πάντα της άποψης ότι το πρόγραμμα παίζει πάντα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει πάντα για τη νίκη, παίζει για τη νίκη, οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε την πορεία των playoffs από την Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι».
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
- ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
- Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
- ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.