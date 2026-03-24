Φύσσας: «Πάμε στην Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε»

Μετά την κλήρωση των playoffs του πρωταθλήματος μίλησε o Τάκης Φύσσας τονίζοντάς ότι ο Παναθηναϊκός θέλει στην πρεμιέρα των Playoffs κόντρα στον ΠΑΟΚ μόνο τη νίκη.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεκινάει τις τις υποχρεώσεις του στα Play Offs της SuperLeague με εκτός έδρα αποστολή κόντρα στο ΠΑΟΚ. Ο Αντιπροέδρος του Παναθηναϊκού, Τάκης Φύσσας, ήταν αυτός που εκπροσώπησε το Τριφύλλι στην κλήρωση των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Φύσσας στάθηκε τόσο στη σημασία του προγράμματος όσο και στο γεγονός ότι η ομάδα θα ταξιδέψει στη Τούμπα έχοντας ως μόνο στόχο το «διπλό»: «Είμαι πάντα της άποψης ότι το πρόγραμμα παίζει πάντα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει πάντα για τη νίκη, παίζει για τη νίκη, οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε την πορεία των playoffs από την Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Δείτε Επίσης

Βιεϊρίνια: «Θέλουμε το πρωτάθλημα, θα είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα»
Ο Αντρέ Βιεϊρίνια

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

  1. ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
  2. Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
  3. Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
  4. ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
  5. Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
  6. ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
