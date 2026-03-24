Φύσσας: «Πάμε στην Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε»

Μετά την κλήρωση των playoffs του πρωταθλήματος μίλησε o Τάκης Φύσσας τονίζοντάς ότι ο Παναθηναϊκός θέλει στην πρεμιέρα των Playoffs κόντρα στον ΠΑΟΚ μόνο τη νίκη.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεκινάει τις τις υποχρεώσεις του στα Play Offs της SuperLeague με εκτός έδρα αποστολή κόντρα στο ΠΑΟΚ. Ο Αντιπροέδρος του Παναθηναϊκού, Τάκης Φύσσας, ήταν αυτός που εκπροσώπησε το Τριφύλλι στην κλήρωση των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Φύσσας στάθηκε τόσο στη σημασία του προγράμματος όσο και στο γεγονός ότι η ομάδα θα ταξιδέψει στη Τούμπα έχοντας ως μόνο στόχο το «διπλό»: «Είμαι πάντα της άποψης ότι το πρόγραμμα παίζει πάντα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει πάντα για τη νίκη, παίζει για τη νίκη, οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε την πορεία των playoffs από την Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι».

