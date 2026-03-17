Η κατάρα που θέλει να «σπάσει» ο Αρτέτα

Ο Μικέλ Αρτέτα είναι έτοιμος να σπάσει μία «κατάρα» πολλών ετών, εάν τελικά η Άρσεναλ καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο της Premier League.

Μέτα και από τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας στη Premier League, με τη νέα «γκέλα» της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) και τη νίκη με «Buzzer Beater» της Άρσεναλ επί της Έβερτον (2-0), το τοπίο έχει πλέον ξεκαθαρίσει και είναι σχεδόν σίγουρο πως οι «κανονιέρηδες» οδεύουν προς την κατάκτηση του τίτλου, για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και τη σεζόν 2003-2004 (ο υπερυπολογιστης του Football Meets Data της δίνει 96% ποσοστό κατάκτησης).

🏆 To win the title in Big-5:

(as of 15 Mar)



99.9% 🇩🇪 Bayern

96% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

94% 🇫🇷 PSG

93% 🇮🇹 Inter

73% 🇪🇸 Barcelona March 16, 2026

Εάν τελικά ο σύλλογος από το βόρειο Λονδίνο κάνει το αναμενόμενο, τότε ο προπονητής της ομάδας θα σπάσει μία «κατάρα» που κρατάει πάνω από 30 χρόνια και θα γίνει ο πρώτος πρώην παίκτης της Premier League που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα ως προπονητής.

Fun Fact: No former Premier league player has ever won the league as a manager. pic.twitter.com/XPJNzKuRmD March 17, 2026

Ποιοι έφτασαν κοντα τα προηγούμενα χρόνια

Φυσικά πριν την αλλαγή της ονομασίας του αγγλικού πρωταθλήματος σε Premier League, αρκετοί πρώην παίκτες είχαν καταφέρει να κερδίσουν το πρωτάθλημα ως προπονητές, συμπεριλαμβανομένου του Μπομπ Πέισλι, ο οποίος κέρδισε το πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ τόσο ως παίκτης (1946/47) όσο και ως προπονητής (έξι φορές μεταξύ 1976–1983), του Τζορτζ Γκράχαμ, που κατέκτησε τον τίτλο ως παίκτης της Άρσεναλ τη σεζόν 1970/71 και ως προπονητής το 1988/89, 1990/91 και ο Χάουαρντ Κένταλ, ο οποίος κέρδισε το πρωτάθλημα με την Έβερτον ως παίκτης τη σεζόν 1969/70 και δύο φορές ως προπονητής το 1985 και το 1987.

Από την μετάβαση όμως σε Premier League και έπειτα το 1992, κανένας προπονητής δεν το έχει καταφέρει αυτό, αν και υπάρχουν τέσσερις, οι οποίοι ανα τα χρόνια έφτασαν κοντα στο να το καταφέρουν, αλλά δεν μπόρεσαν.

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ): Ο θρυλικός επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων», οδήγησε την ομάδα του στη 2η θέση τη σεζόν 2020/21, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαίο, με το «κατόρθωμα» του να παραμένει μια από τις υψηλότερες επιτυχίες για προπονητή που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Premier League .

Φρανκ Λάμπαρντ (Τσέλσι): Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Τσέλσι οδήγησε την ομάδα του στην 4η θέση στο Αγγλικό πρωτάθλημα και σε έναν τελικό Κυπέλλου κατά την πρώτη του σεζόν στο σύλλογο το 2019/20.

Ρομπέρτο ​​Ντι Ματέο (Τσέλσι): Ενώ δεν τερμάτισε ποτέ στις δύο πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος, πέτυχε κάτι ακόμη πιο σπάνιο για πρώην παίκτη της Premier League , κατακτώντας το Champions League και το Κύπελλο Αγγλίας ως προπονητής των «μπλε» του Λονδίνου το 2012.

Μικέλ Αρτέτα (Άρσεναλ): Φυσικά ο Ισπανός τεχνικός, είναι ο μοναδικός που έχει πλησιάσει περισσότερο σε αυτό το κατόρθωμα, τερματίζοντας δεύτερος στην Premier League με τους «κανονιέρηδες» σε τρεις συνεχόμενες περιστάσεις (2022/23, 2023/24 και 2024/2025).

Τεχνικά, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, o οποίος έχει κατακτήσει τη Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι τη σεζόν 2011/2012 και τον Ιανουάριο του 2001 εντάχθηκε ως δανεικός από τη Λάτσιο στη Λέστερ θα μπορούσε να είναι ο πρώτος που το έχει κατορθώσει.

Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός έκανε το ντεμπούτο του στο αγγλικό πρωτάθλημα σε ένα ματς εναντίον της Άρσεναλ σε ηλικία 36 ετών, όμως δεν κατάφερε να συμπληρώσει 90 ολόκληρα λεπτά στις 4 εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τις «αλεπούδες» και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εμπέσει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Για την ιστορία, μετά από σχεδόν ένα μήνα στην ομάδα, στις αρχές Φεβρουαρίου, του δόθηκε ειδική άδεια απουσίας, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Τηλεφώνησε στον σύλλογο στις 14 Φεβρουαρίου και ενημέρωσε τη διοίκηση πως δεν θα επέστρεφε στην Αγγλία, καθώς του είχε προσφερθεί η θέση του προπονητή στη Φιορεντίνα.