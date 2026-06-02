Οπαδοί των αντιπάλων της Άρσεναλ από την Κένυα βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την απώλεια του Champions League...

Η Κένυα αγαπά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η αγάπη αυτή έχει δύο όψεις. Καθώς λίγες μέρες μετά τους χιλιάδες οπαδούς της Άρσεναλ που βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου της Premier League, ήταν η σειρά των αντιπάλων τους να γιορτάσουν την ήττα των Κανονιέρηδων στον τελικό του Champions League!

Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να βγουν στους δρόμους με ανοιχτό πούλμαν, το οποίο είχε τα εμβλήματα συλλόγων όπως η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν, με την ένδειξη «πρωταθλητές Ευρώπης» από πάνω...

Η πρωτοβουλία φέρεται να ανήκε σε υποστηρικτές των Κόκκινων Διαβόλων, με έναν εξ αυτών να δηλώνει πως «το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε την Παρί, αν το έπαιρνε η Άρσεναλ, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ήσυχοι».