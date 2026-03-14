Η Έβερτον τα είχε πάει εξαιρετικά στο «Emirates», όμως ένα τρομερό λάθος του Πίκφορντ στο 89΄χάρισε τη λύτρωση στην Άρσεναλ που γκάζωσε για κούπα με το τελικό 2-0.

Μέχρι το 89΄όλα έδειχναν πως η Άρσεναλ θα πετούσε ξανά βαθμούς! Οι ποδοσφαιριστές του Αρτέτα τα βρήκαν μπαστούνια στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κόντρα στην Έβερτον, όμως το φινάλε βάφτηκε κόκκινο. Με μοιραίο Πίκφορντ, «ωραίο» Ντάουνμαν και λυτρωτή Γιόκερες, οι Gunners λύγισαν με 2-0 τους Toffees στα τελευταία λεπτά και ξέφυγαν στο +10 με δυο ματς περισσότερα από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αν και η Άρσεναλ μπήκε φουριόζα στο ματς και απείλησε μόλις στο 6΄με δυνατό σουτ του Μαντουέκε που εξουδετέρωσε ο Πίκφορντ, τα ποσοστά ενέργειας έπεσαν απότομα στον αγωνιστικό χώρο. Η Έβερτον είχε κλειστεί στην περιοχή της κι έβγαζε σωστές άμυνες, ενώ μάλιστα λίγο έλειψε να προηγηθεί στο 17΄με σουτάρα του ΜακΝίλ έξω από την περιοχή που τράνταξε το δοκάρι του Ράγια.

Αυτή ήταν κι κορυφαία στιγμή σε ένα πρώτο μέρος με σχετικά καλό ρυθμό, αλλά ελάχιστες ευκαιρίες, προτού η Έβερτον απειλήσει ξανά με το... καλησπέρα του β΄μέρους. Στο 49΄συγκεκριμένα ο Μπέτο γύρισε με πλάτη στο τέρμα κι εκτέλεσε με δύναμη, όμως ο Ράγια έδιωξε με τα πόδια για να κρατήσει το μηδέν. Στο 64΄ο Έζε άγγιξε το 1-0 με φαλτσαριστό σουτ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι στην πρώτη σοβαρή ευκαιρία της Άρσεναλ μετά από ώρα, με τους Gunners μοιάζουν εγκλωβισμένοι στο «EmiratesΣτο 89΄ωστόσο βρήκαν τη λύτρωση με... ευγενική χορηγία του Πίκφορντ.

Σε εκείνο το σημείο ο 16χρονος Ντάουνμαν έκανε τη σέντρα στην περιοχή, με τον Άγγλο γκολκίπερ να «κρεμάει» την ομάδα του με τραγική έξοδο και τον Γιόκερες να τον τιμωρεί στην εξέλιξη της φάσης σκοράροντας σε κενό τέρμα για το 1-0. Στο 90΄+6΄και στην τελευταία φάση του αγώνα μάλιστα ο Πίκφορντ ανέβηκε σε εκτέλεση κόρνερ μήπως και βρει την εξιλέωση, αλλά τα έκανε ακόμα χειρότερα.

Η Άρσεναλ άλλωστε απομάκρυνε και ο Ντάουνμαν στην αντεπίθεση βρήκε την εστία χωρίς τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 αφού πρώτα διέσχισε το μισό γήπεδο. Ήταν το πρώτο του μάλιστα με την κόκκινη φανέλα, το οποίο συνδυάστηκε και με ρεκόρ ως νεότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στην ιστορία της Premier League.