Η Άρσεναλ προχώρησε σε μια υπέροχη πρωτοβουλία δωρίζοντας ποδοσφαιρικές κάλτσες της ομάδας σε καταφύγιο ζώων.

Από τις κινήσεις που θέλουμε να βλέπουμε πιο συχνά στον αθλητισμό! Η Άρσεναλ δώρισε ποδοσφαιρικές κάλτσες του συλλόγου σε καταφύγιο ζώων, προχωρώντας σε μια άκρως συμβολική κίνηση.

Οι Πρωταθλητές Αγγλίας έδειξαν με τον πιο όμορφο τρόπο την ευαισθητοποίησή τους για τα ζώα προσφέροντας 40 ζευγάρια ποδοσφαιρικές κάλτσες σε καταφύγιο ζώων. Ύστερα από μια ιστορική σεζόν στην οποία ανέβηκαν στον θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου και έφτασαν ένα... βήμα πριν το πρώτο Champions League της ιστορίας τους, οι Κανονιέρηδες έδειξαν με τον πιο αξιοθαύμαστο τρόπο το κοινωνικό τους πρόσωπο.

Πιο συγκεκριμένα δώρισαν στο καταφύγιο ζώων «Redwings Horse Sanctuary» στο Νόρφολκ της Αγγλίας κάλτσες της ομάδας σε γαϊδούρια. Η υπέροχη αυτή πρωτοβουλία έγινε για την προστασία των εν λόγω ζώων από τα έντομα και τις μολύνσεις, οι οποίες τους προκαλούν ερεθισμούς και πληγές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι άνθρωποι του καταφυγίου έσπευσαν να ευχαριστήσουν τους Gunners, τονίζοντας πως τα ζώα θα βοηθηθούν αρκετά από την ιδιαίτερη χειρονομία των Λονδρέζων.

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