Άρσεναλ: Δώρισε ποδοσφαιρικές κάλτσες σε καταφύγιο ζώων (vid)
Από τις κινήσεις που θέλουμε να βλέπουμε πιο συχνά στον αθλητισμό! Η Άρσεναλ δώρισε ποδοσφαιρικές κάλτσες του συλλόγου σε καταφύγιο ζώων, προχωρώντας σε μια άκρως συμβολική κίνηση.
Οι Πρωταθλητές Αγγλίας έδειξαν με τον πιο όμορφο τρόπο την ευαισθητοποίησή τους για τα ζώα προσφέροντας 40 ζευγάρια ποδοσφαιρικές κάλτσες σε καταφύγιο ζώων. Ύστερα από μια ιστορική σεζόν στην οποία ανέβηκαν στον θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου και έφτασαν ένα... βήμα πριν το πρώτο Champions League της ιστορίας τους, οι Κανονιέρηδες έδειξαν με τον πιο αξιοθαύμαστο τρόπο το κοινωνικό τους πρόσωπο.
Πιο συγκεκριμένα δώρισαν στο καταφύγιο ζώων «Redwings Horse Sanctuary» στο Νόρφολκ της Αγγλίας κάλτσες της ομάδας σε γαϊδούρια. Η υπέροχη αυτή πρωτοβουλία έγινε για την προστασία των εν λόγω ζώων από τα έντομα και τις μολύνσεις, οι οποίες τους προκαλούν ερεθισμούς και πληγές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι άνθρωποι του καταφυγίου έσπευσαν να ευχαριστήσουν τους Gunners, τονίζοντας πως τα ζώα θα βοηθηθούν αρκετά από την ιδιαίτερη χειρονομία των Λονδρέζων.
Δείτε το video:
‘The donkeys are actually rubbish at football!’— GB News (@GBNEWS) June 4, 2026
Head of Communications at the Redwings Horse Sanctuary, Nicola Knight, says the Premier League champions Arsenal have donated around 40 pairs of socks to donkeys to help protect their legs from infection during the summer. pic.twitter.com/wrm0PqyjBt
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