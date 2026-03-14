Με γκολ του Μαυροπάνου, η Γουέστ Χαμ κράτησε στο 1-1 τη Μάντσεστερ Σίτι και επέτρεψε στην Άρσεναλ να παραμείνει στο +9.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έλεγε πριν το ματς με τη Γουέστ Χαμ ότι σε περίπτωση γκέλας, η Μάντσεστερ Σίτι χάνει τον τίτλο και ενδέχεται να βγει αληθινός, καθώς ένα γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου κράτησε τους Πολίτες στο 1-1 στο Λονδίνο και επέτρεψε στην Άρσεναλ να παραμείνει στο +9 με ματς παραπάνω! Η δε ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, έκανε βήμα παραμονής, αφήνοντας 18η τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων από την αρχή αλλά για αρκετή ώρα δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν. Στο 22', το φάουλ του Μαρμούς πέρασε άουτ και στο 31', εντέλει, ήρθε το γκολ για τους Cityzens, με τον Σίλβα να πατάει περιοχή από αριστερά και με εξαιρετικό σκάψιμο να νικά τον τερματοφύλακα για να δώσει με εντυπωσιακό τρόπο το προβάδισμα στην ομάδα του.

Ωστόσο, η χαρά της Σίτι κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά, καθώς μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μπόουεν, ο Ντοναρούμα έκανε άστοχη έξοδο και ο Μαυροπάνος το εκμεταλλεύτηκε στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετική κεφαλιά! Το 1-1 ήταν και το σκορ στην ανάπαυλα, καθώς το σουτ του Σεμένιο στο 45' πέρασε λίγο άουτ.

Αναμενόμενα, οι φιλοξενούμενοι πίεσαν ασφυκτικά για το νέο προβάδισμα στο δεύτερο μέρος, με τον Μαρμούς να έχει σουτ άουτ στο 48' και τον Χέρμανσεν να σταματά τον Χάαλαντ 13 λεπτά αργότερα. Ο Νορβηγός απείλησε εκ νέου στο 70' μα ήταν άστοχος, ενώ στο 83' ο Ράιντερς εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και είδε τον γκολκίπερ της Γουέστ Χαμ να βρίσκει όσο έπρεπε την μπάλα προκειμένου να τη στείλει στο δοκάρι, με το 1-1 να μην αλλάζει, καθώς ο Γκουέχι αστόχησε από πλεονεκτική θέση στις καθυστερήσεις...