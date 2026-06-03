Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Ρεάλ συνεχίζεται, με τους Μερένγκες να έχουν στρέψει το βλέμμα στον Ρικάρντο Καλαφιόρι μετά από εισήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εντοπίσει πως το μεγάλο βαρίδι που την κράτησε πίσω στις τελευταίες δυο σεζόν βρίσκεται στην άμυνα και ο μεταγραφικός της σχεδιασμός εστιάζει στην επίλυση των ελλείψεων στην αμυντική γραμμή.

Εφόσον ο Φλορεντίνο Πέρεθ επανεκλεγεί στον προεδρικό θώκο στις 7 Ιουνίου, οι Μερένγκες θα προχωρήσουν στις μεταγραφές των Ιμπραχίμα Κονατέ και Ντένζελ Ντάμφρις, όμως είναι πολύ πιθανό να μην σταματήσουν εκεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία που επιβεβαιώνονται και από τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει προτείνει την απόκτηση ενός προφίλ που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της άμυνας, όσο και ως στόπερ, ξεχωρίζοντας την περίπτωση του Ρικάρντο Καλαφιόρι.

Από την πλευρά της η διοίκηση της Ρεάλ φέρεται να προτιμάει τον Γιόσκο Γκβάρντιολ, όμως η δική του υπόθεση είναι πολύ πιο περίπλοκη. Για αυτόν τον λόγο φαίνεται να έχει κρούσει ήδη την πόρτα του Ιταλού αμυντικού της Άρσεναλ, στις πρώτες διεργασίες για την μετακόμισή του στην ισπανική πρωτεύουσα.