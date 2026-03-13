Τσέλσι: Ανανεώνει τον Τζέιμς μέχρι το 2032!

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας «The Athletic», η Τσέλσι προχωράει σε εξαετή ανανέωση του αρχηγού της ομάδας, Ρις Τζέιμς.

Όπως αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας «The Athletic» και του δημοσιογράφου Ντέιβιντ Όρνστεϊν, ο Ρις Τζέιμς προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας του με την Τσέλσι, υπογράφοντας συμβόλαιο εξαετούς διάρκειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος αμυντικός, ο οποίος εντάχθηκε στον σύλλογο σε ηλικία μόλις έξι ετών είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028, όμως πλέον θα παραμείνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2032.

Αν και η πιο πρόσφατη επέκταση του συμβολαίου του έγινε υπό την τρέχουσα ιδιοκτησία, ο διεθνής οπισθοφύλακας ήταν ο τελευταίος παίκτης από την εποχή Αμπράμοβιτς και ο μόνος που συνδέεται με τις «ένδοξες» εποχές των «μπλε» του Λονδίνου.

Στο παρελθόν, ο Τζέιμς είχε δηλώσει ότι θα ήταν «ευτυχισμένος» να περάσει όλη του τη καριέρα στην Τσέλσι και με μοναδική εξαίρεση έναν δανεισμό στη Γουίγκαν το 2018-19, το σενάριο αυτό φαντάζει πλέον πολύ πιθανό.

Έχει καταγράψει 225 συμμετοχές με την ομάδα μέχρι στιγμής, πετυχαίνοντας παράλληλα 16 γκολ και 31 ασίστ, ενώ κληρονόμησε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού μετά την αποχώρηση του Αζπιλικουέτα τον Ιούλιο του 2023.

Ακόμη, έχει κατακτήσει πέντε τρόπαια με τη φανέλα του λονδρέζικου συλλόγου, συμπεριλαμβανομένου του Champions League το 2021, το UEFA Super Cup της ίδιας χρονιάς, αλλά και το Conference League το 2025.

Εφόσον η φυσική του κατάσταση το επιτρέψει, ο Τζέιμς φαίνεται να αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή δεξιού μπακ για τον προπονητή της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ερχόμενου καλοκαιριού, όμως για να επιτευχθεί αυτό, τα λεπτά συμμετοχής του απαιτούν προσεκτική διαχείριση, ειδικά δεδομένης της ευπάθειας του σε τραυματισμούς.