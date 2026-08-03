Παίκτης της Τσέλσι είναι με κάθε επισημότητα ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος με τους Μπλε έως το καλοκαίρι του 2028.

Μεταγραφών συνέχεια στην Τσέλσι, η οποία προχώρησε στην απόκτηση του Τζόρνταν Χέντερσον ως ελεύθερο από τη Μπρέντφορντ. Μετά την αποχώρησή του από το λονδρέζικο σύλλογο, ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ θα παραμείνει στην αγγλική πρωτεύουσα φορώντας τη μπλε φανέλα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Άγγλος χαφ έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Τσέλσι, η οποία τον πρόκρινε ως μια φθηνή λύση για την μεσαία γραμμή με πλούσια εμπειρία και... μπόλικα χιλιόμετρα στην Premier League.

«Δεδομένου του μεγέθους του συλλόγου, του προπονητή, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, και της ποιότητας των παικτών, αυτή ήταν μια τεράστια ευκαιρία που δεν μπορούσα να αρνηθώ», δήλωσε ο Χέντερσον στις πρώτες του δηλώσεις ως Μπλε. «Εντυπωσιάστηκα επίσης από το πόσο πολύ θέλει η διοίκηση η Τσέλσι να πετύχει και να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.

Για μένα, το σημαντικό είναι να δίνω τα πάντα κάθε μέρα, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο, ώστε να βοηθώ όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπαίκτες μου και την ομάδα. Ανυπομονώ πραγματικά να ξεκινήσω», συμπλήρωσε.

Θυμίζουμε πως ο 36χρονος μέσος ξεκίνησε την καριέρα του στη Σάντερλαντ, προτού πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ πίσω στο 2011. Στους Reds καθιερώθηκε την επόμενη δεκαετία και αποχώρησε ως αρχηγός το 2023, έχοντας κατακτήσει το Champions League, αλλά και την πρώτη Premier League της ομάδας έπειτα από 30 χρόνια.

Στη συνέχεια ακολούθησαν σύντομα περάσματα από Αλ Ιτιφάκ, Άγιαξ και Μπρέντφορντ, προτού επιλέξει φέτος την Τσέλσι για να συνεχίσει την καριέρα του έως το 2028.