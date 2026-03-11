Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 5-2: Πεντάρα με αέρα πρωταθλήτριας!
Η Τσέλσι έβαλε δύσκολα στην Παρί, βρήκε δυο φορές απαντήσεις στα γκολ των Γάλλων, όμως η παρουσία του Κβαρατσχέλια άλλαξε τη μοίρα του ματς! Η Παρί Σεν Ζερμέν διέλυσε με 5-2 τους Μπλε και βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Champions League. Τρομερός ο Γεωργιανός, έβαλε τη σφραγίδα του σε μια σπουδαία επιτυχία.
Απόλυτα καθηλωτικό το α' μέρος. Ποδόσφαιρο με τρομερό ρυθμό, την μπάλα πάνω - κάτω, ένα ματς γεμάτο επιθέσεις, με τις δυο ομάδες να είναι αρκετά επικίνδυνες στην επίθεση, αλλά να έχουν και νευρικά λάθη στην άμυνα. Μόλις στο 10' η Παρί κατάφερε να ανοίξει το σκορ, όταν ο Μπαρκολά με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Ωστόσο, η Τσέλσι βγήκε μπροστά, έγινε αρκετά επικίνδυνη και στο 28' ο Μάλο Γκούστο με τρομερό σουτ πέτυχε το 1-1. Ο Πάλμερ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 40' και η Τσέλσι το... πλήρωσε, αφού στην αντεπίθεση η Παρί κατάφερε να σκοράρει το 2-1 με ωραίο τελείωμα του Ντεμπελέ.
Η Τσέλσι μπήκε δυνατά στην επανάληψη και δεν άφησε αναπάντητο το γκολ των γηπεδούχων. Εντυπωσιακή κούρσα του Πέδρο Νέτο από αριστερά, μοίρασε υπέροχα στον Έντσο, ο οποίος στο 57ο λεπτό πέτυχε το 2-2. Η είσοδος του Κβαρατσχέλια άλλαξε τη μοίρα του ματς, ο Γεωργιανός έδωσε ώθηση στην Παρί, η οποία έσβησε τις ελπίδες των Μπλε. Στο 75' από γκάφα του Γιόργκενσεν, ο Βιτίνια με υπέροχη λόμπα πέτυχε το 3-2.
Στο 85' ο Κβαρατσχέλια με τρομερό σουτ πέτυχε το 4-2, ενώ στο 93' πάλι ο Γεωργιανός με πλασέ διαμόρφωσε το 5-2.
