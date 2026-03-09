O Αμπράμοβιτς βάζει στο «στόχαστρο» τη Μ. Βρετανία και διεκδικεί τα 2,9 δισ. ευρώ της Τσέλσι

Ο Ρώσος μεγιστάνας δηλώνει ότι παραμένει ο νόμιμος ιδιοκτήτης των κεφαλαίων από την πώληση της Τσέλσι και στρέφεται εναντίον των Βρετανών.

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς εξακολουθεί να αμφισβητεί τη δέσμευση των 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που προέκυψαν από την πώληση της Τσέλσι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο Ρώσος μςεγιστάνας ενημέρωσε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θεωρεί πως παραμένει ο νόμιμος ιδιοκτήτης των 2,35 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 2,9 δισ. ευρώ) από τη συμφωνία πώλησης του λονδρέζικου συλλόγου.

Μέσω επιστολής που απέστειλαν οι δικηγόροι του, ο Αμπράμοβιτς αμφισβητεί τη δέσμευση των χρημάτων, τα οποία παραμένουν «παγωμένα» από τον Μάρτιο του 2022. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί από τις βρετανικές αρχές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους.

Στην επιστολή του, ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι - ο οποίος βρέθηκε στο τιμόνι του συλλόγου από το 2003 έως το 2022 - υποστηρίζει ότι τα κεφάλαια αυτά του ανήκουν και επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να τα διαθέσει για ανθρωπιστικούς σκοπούς, προκειμένου να στηριχθούν τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Αμπράμοβιτς αμφισβητεί και την έρευνα που έχουν ξεκινήσει σε βάρος του οι βρετανικές αρχές, καθώς και τη δέσμευση περιουσιακών του στοιχείων στο Νησί.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή των νομικών του εκπροσώπων, «ο κ. Αμπράμοβιτς απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες και θεωρεί ότι η έρευνα έχει πολιτικά κίνητρα χωρίς νομική βάση». Παράλληλα, έχει ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της κυβέρνησης του Τζέρσεϊ, κατηγορώντας την για υπεξαίρεση κεφαλαίων και κατάχρηση εξουσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές του Νησιού έχουν δεσμεύσει συνολικά 5,3 δισεκατομμύρια λίρες (περίπου 6,12 δισ. ευρώ) που συνδέονται με τον Ρώσο ολιγάρχη, εκτός από τα χρήματα που προέρχονται από την πώληση της Τσέλσι.

Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς επισημαίνουν ότι η φιλανθρωπική του πρωτοβουλία θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μόνο εφόσον αποσυρθούν οι διώξεις και αποδεσμευθούν τα κεφάλαια. Την ίδια στιγμή, η βρετανική κυβέρνηση επιθυμεί το σύνολο των χρημάτων να κατευθυνθεί αποκλειστικά στην Ουκρανία, ενώ από την πλευρά του επιχειρηματία υπάρχει η πρόθεση η βοήθεια να επεκταθεί και σε θύματα του πολέμου που βρίσκονται στη Ρωσία.