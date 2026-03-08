Γκουαρδιόλα: «Ζητώ συγγνώμη για το πόσο καλά παίζει η ομάδα μου»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα «απολογήθηκε» για το πόσο καλά παίζει η ομάδα του, μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νιουκάστλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι, αν και βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ, επικράτησε σχετικά εύκολα της Νιούκαστλ, με 1-3 για τον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, αποκλείοντας τις «καρακάξες» από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο προπονητής των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα, στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, φανερά ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του, «απολογήθηκε» στο κοινό για το πόσο καλά παίζει η ομάδα του.

«Λυπάμαι! Λυπάμαι! Λυπάμαι!... Για το πόσο καλά παίζαμε», δήλωσε σαρκαστικά μπροστά στην κάμερα του TNT Sports. Εν συνεχεία βέβαια και σε πολύ πιο σοβαρό τόνο, αναφέρθηκε στον αγώνα και εξέφρασε μάλιστα τα παράπονα του για την διαιτησία, την οποία θεώρησε εχθρική προς την ομάδα του.

«Δεν θα σιωπήσω. Πολλές, πολλές, πολλές, πολλές φορές, έχει συμβεί αυτό. Ακούστε, όταν ο Τζέρεμι Ντόκου ντριμπλάρει (προσπερνώντας) τον Τρίπιερ και πάει μέχρι την περιοχή, και τον τραβάνε από πίσω, δεν ζητάω κίτρινη κάρτα ή πέναλτι. Αλλά σας παρακαλώ, είναι φάουλ, σφυρίξτε το(φάουλ). Ή ίσως, είναι φάουλ σε κάθε άλλη χώρα πέρα από αυτή».

«Θεέ μου. Θεέ μου. Υπάρχουν πράγματα μετά από 10 χρόνια (στην Αγγλία) που δεν μπορώ να καταλάβω. Δείτε την κίνηση. Φυσικά και θα υπερασπιστώ τον Ντόκου και όλες τις ομάδες μου», προσθέσε εκνευρισμένος.

Θυμίζουμε πως η φάση στην οποία αναφέρθηκε ο Πεπ, οδήγησε στην αποβολή του, καθώς διαμαρτυρήθηκε έντονα στον 4ο διαιτητή, κάτι που οδήγησε τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης να του δώσει κίτρινη κάρτα.

Αυτή ήταν και η 3η κίτρινη του Γκουαρδιόλα στη διοργάνωση και ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τους κανονισμούς της Premier League, ένας προπονητής τιμωρείται με αποκλεισμό ενός αγώνα μετά από τρεις κίτρινες κάρτες και για δύο αγώνες μετά από έξι παρατηρήσεις.

«Αυτή είναι η κατάσταση. Έλαβα αποκλεισμό δύο αγώνων. Θα πάω διακοπές κατά τη διάρκεια αυτών των δύο αγώνων και η ομάδα θα συνεχίσει κανονικά. Πιθανότατα κατέχω το ρεκόρ για τις περισσότερες κίτρινες κάρτες που έχει δεχτεί ποτέ ένας προπονητής», πρόσθεσε αυτή την φορά σε πιο ήπιο τόνο.