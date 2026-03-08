«Ίσως μας τελείωσαν τα καύσιμα»: Η ατάκα του Χάου μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις συνεχόμενες ήττες της ομάδας του από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Νιούκαστλ υποδέχθηκε χθες (07/03) στην έδρα της τη Μάντσεστερ Σίτι στα πλαίσια του 5ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας και αν και προηγήθηκε από νωρίς, ηττήθηκε με 1-3 και έμεινε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «καρακαξών» Έντι Χάου μίλησε στη κάμερα του «TNT Sports» για τις συνεχόμενες ήττες της ομάδας του από το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα και για τα λάθη που στοίχισαν στον χθεσινό αγώνα.



«Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα στον αγώνα, πραγματικά καλό για μισή ώρα, όμως πιθανώς συνέβησαν δύο πράγματα, αφενός δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε την ενέργειά μας στο ξεκίνημα, αλλά αφετέρου επαίξαν πολύ καλά. Απλώς πρέπει είμαστε ειλικρινείς και να το αποδεχτούμε αυτό».

«Ένιωσα ότι ίσως μας τελείωσαν τα καύσιμα, η ενέργεια, τόσο στο δεύτερο ημίχρονο, όσο και προς το τέλος του πρώτου. Πρέπει να πω ότι ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Χρειαζόμασταν την μπάλα για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πίεση, αλλά δεν μπορούσαμε να την έχουμε αρκετά και έτσι ηττηθήκαμε».

Ο Άγγλος τεχνικός συνεχάρη ακόμη τους φιλάθλους της ομάδας του για την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο «St.James Park» και τους υποσχέθηκε να επανορθώσει για το ανεπιτυχής αποτέλεσμα, αρχής γενομένης από τον αγώνα της ερχόμενη εβδομάδας στο Champions League απέναντι στη Μπαρτσελόνα, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε και ως τον «τελικό» της φετινής χρονιάς.

«Το πλήθος ήταν υπέροχο σήμερα. Δεν είχαν να φωνάξουν για πολλά μετά από εκείνο το αρχικό 20λέπτο, αλλά έμειναν μαζί μας και μας επευφημούσαν μέχρι το τέλος. Θα τους χρειαστούμε για το Champions League, όπου θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε. Το παιχνίδι της Τρίτης είναι πλέον όλη μας η χρονιά, όλα θα κριθούν στα επόμενα δύο παιχνίδια της ομάδας μας στο Champions League».

"Tuesday is really now our season. It's in the hands of the next two games in the Champions League" 🗯️



Eddie Howe shifts his sights to Barcelona after Newcastle exit the FA Cup.



Πράγματι αυτή ήταν η 4η αναμέτρηση μεταξύ των δύο μέσα στο 2026, με τους «Πολίτες» να τις έχουν κερδίσει όλες (0-2, 3-1, 2-1, 1-3), τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Carabao, αλλά και το FA Cup.