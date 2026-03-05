Ο Γκουαρδιόλα αρνείται να «κατηγορήσει» τη διαιτησία για την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αρνήθηκε να κατηγορήσει τη διαιτησία, με την Μάντσεστερ Σίτι να χάνει δύο φορές το προβάδισμα στην ισοπαλία κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Έτιχαντ.

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχθηκε χθες (04/03) τη Νότιγχαμ Φόρεστ στα πλαίσια της 29ης εμβόλιμης αγωνιστικής της Premier League και έμεινε ισόπαλη με σκορ 2-2, παρά το γεγονός πως προηγήθηκε δύο φορές.

Ο συγκεκριμένος αγώνας πάντως «στιγματίστηκε» από τις φωνές των παικτών των γηπεδούχων για τη διαιτησία και συγκεκριμένα για δύο πέναλτι προς το τέλος του παιχνιδιού που δεν δόθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζήτησε πέναλτι μετά από επαφή που είχε με τον τερματοφύλακα της Φόρεστ, Ματς Σελς, ενώ και ο Ρόδρι διαμαρτυρήθηκε για ένα μαρκάρισμα μέσα στη περιοχή από τον Έλιοτ Άντερσον.

Ωστόσο, ο προπονητής των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, αρνήθηκε να μιλήσει για τη διαιτησία, τονίζοντας χαρακτηριστικα ότι δεν θεωρεί πως αυτή έπαιξε ρόλο στην τελική έκβαση του αποτελέσματος.

«Πάντα πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πολύ, πολύ καλύτερα, ώστε οι αξιωματούχοι να μην παρεμβαίνουν. Είναι δική μας ευθύνη να το κάνουμε καλύτερα, δεν βασιζόμαστε σε εκείνους. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, το έχω πει πολλάκις και στο παρελθόν».

A deflated Pep Guardiola reacts after Man City drop points at home to Nottingham Forest😬



🗣️ "I believe we have to do much better, much better to not make the officials intervene... It is our responsibility to do better." pic.twitter.com/NV8lehv3XS — Hayters TV (@HaytersTV) March 4, 2026

Ο Καταλανός τεχνικός επαίνεσε ακόμη τη συνολική εμφάνιση των παικτών του, παρά τους βαθμούς που έχασαν, χαρακτηρίζοντάς την «καλή εμφάνιση» με «πολλά πολλά καλά στοιχεία», ενώ αναγνώρισε τομείς που χρήζουν βελτίωσης.

«Σήμερα παίξαμε γενικά καλά για 90 λεπτά. Δεν έχει να κάνει με αυτή ή την άλλη ενέργεια. Γενικά, όταν αναλύουμε το παιχνίδι, το παιχνίδι ήταν καλό. Στο τέλος δημιουργήσαμε πολλά εναντίον μιας ομάδας που αμύνθηκε πάρα πολύ καλά. Παίξαμε πολύ καλά. Ήμασταν δυναμικοί. Μας έλειψε ίσως περισσότερη επαφή με τον Έρλινγκ (Χάαλαντ), τις απίστευτες κινήσεις του, πρέπει να τον ψάξουμε λίγο περισσότερο, αλλά γενικά ήταν ένα καλό παιχνίδι, κάναμε μία καλή εμφάνιση».

Το χθεσινό αυτό αποτέλεσμα αφήνει τη Σίτι επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ με ένα παιχνίδι λιγότερο, με το σύνολο του Γκουαρδιόλα να στρέφει τώρα την προσοχή του στην αναμέτρηση του Σαββάτου (07/03) με τη Νιούκαστλ για τον πέμπτο γύρο του FA Cup.