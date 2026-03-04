Ο Γκουαρδιόλα «υπερασπίζεται» το στυλ των στημένων φάσεων της Άρσεναλ

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα «υπερασπίστηκε» το επιθετικό πλάνο της Άρσεναλ, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις στημένες φάσεις.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου πριν το αποψινό ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (04/03, 21:30) απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Άρσεναλ θα ήταν ανάξια πρωταθλήτρια Αγγλίας, επειδή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε γκολ από στημένες φάσεις, επιμένοντας ότι η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τακτική, η οποία μπορεί να της χαρίσει τον τίτλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής των «Πολιτών» απάντησε στην κριτική του Πολ Σκόουλς, ο οποίος αποκάλεσε τους «κανονιέρηδες» πιθανώς «τη χειρότερη ομάδα που έχει κατακτήσει ποτέ την Premier League» λόγω της κυριαρχίας της στο «deadball».

«Διαφωνώ», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός. «Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι τόσο ο προπονητής όσο και οι παίκτες είναι τόσο χαρούμενοι... Έχουν την αίσθηση ότι όταν πάνε να εκτελέσουν στημένες φάσεις, λένε ουάου, θα σκοράρω. Όλες οι ομάδες θα ήθελαν να δημιουργήσουν αυτή την ατμόσφαιρα».

«Κάποιες φορές πρέπει να προσαρμόζεσαι στην ποιότητα των παικτών που έχεις. Αν έχεις τον Έρλινγκ Χάαλαντ, πρέπει να κάνεις περισσότερες σέντρες μέσα στην περιοχή. Αν έχεις τον Νίκο Ο' Ράιλι να φτάνει στην περιοχή, πρέπει να κάνεις περισσότερες σέντρες. Όταν έχεις τον Λίο Μέσι, μην κάνεις σέντρες...».

Η Άρσεναλ φέτος ηγείται του πρωταθλήματος με 24 γκολ από στημένες φάσεις, ενώ η Σίτι έχει πετύχει μόλις εννέα, την τρίτη χειρότερη επίδοση στην κατηγορία και παράλληλα σκοράρει το 84,2% των γκολ της στο ανοιχτό γήπεδο σε σύγκριση με το 58,6% των «κανονιέρηδων».

Ο Γκουαρδιόλα παραδέχτηκε τέλος ότι οι στημένες φάσεις έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στο άθλημα τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει ικανοποιημένος με την προσέγγιση της ομάδας του.

«Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δίνω μεγαλύτερη προσοχή στις στημένες φάσεις από ό,τι όταν ξεκίνησα την καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα, σίγουρα. Πολύ περισσότερο».

Με τη «μάχη» του τίτλου στην Αγγλία να παίρνει φωτιά, όσο πλησιάζουμε στην τελική ευθεία, η ικανότητα της Άρσεναλ στις στημένες φάσεις μπορεί να αποδειχθεί «χρυσή» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.