Ο Μουρίγιο έδωσε ανάσα στη Νότιγχαμ και έστειλε την Άρσεναλ πιο κοντά στον τίτλο

Ο Μουρίγιο με απίθανη τοποθέτηση στο 90+8' κράτησε το πολύτιμο 2-2 για τη Νότιγχαμ κόντρα στη Σίτι και έστειλε την Άρσεναλ πιο κοντά στον τίτλο.

Σε ματς θρίλερ στο «Ετιχαντ», η Φόρεστ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 2-2 από τη Σίτι, έμεινε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και βοήθησε την Άρσεναλ να ξεφύγει ακόμα περισσότερο από τους «Πολίτες» στη βαθμολογία της Premier League. Στο +7 οι Gunners από την ομάδα του Πεπ, αλλά με ματς περισσότερο. Η Φόρεστ ισοβαθμεί με τη Γουέστ Χαμ, αλλά έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Η Σίτι δεν μπόρεσε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Νότιγχαμ Φόρεστ και η κορυφή απομακρύνθηκε. Η ομάδα του Πεπ είχε τον έλεγχο, όχι όμως και τον τρόπο να κρατήσει το υπέρ της σκορ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, προσπάθησαν να βρουν δίχτυα, αλλά τόσο ο Χάαλαντ όσο και ο Φόντεν δεν κατάφερναν να νικήσουν τον Σελς. Ωστόσο, στο 31' οι Πολίτες άνοιξαν το σκορ, όταν ο Τσερκί πάσαρε ιδανικά στον Σεμένιο, ο οποίος με το αριστερό πέτυχε το 1-0. Οι γηπεδούχοι έχασαν νέα ευκαιρία στις καθυστερήσεις, αλλά ο Τσερκί δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Φόρεστ στην καλύτερη της στιγμή στο ματς κατάφερε να βρει δίχτυα. Στο 56' ο Ντομίνγκες άρχισε εξαιρετικά τη φάση, ο Ζεσούς μοίρασε στον Γκιμπς Γουάιτ, ο οποίος με ένα απίθανο τακουνάκι πέτυχε το 1-1. Εξι λεπτά κράτησε η χαρά της Νότιγχαμ, αφού στο 62' ο Ρόδρι εκμεταλλεύθηκε την αμυντική αδράνεια και με κεφαλιά πέτυχε το 2-1. Δεύτερη ευκαιρία της Φόρεστ, δεύτερο τέρμα, αφού στο 76' ο Άντερσον με ωραίο σουτ διαμόρφωσε το 2-2. Η Σίτι πίεσε ασφυκτικά είχε δοκάρι με τον Σεμένιο, ενώ στο 90+8' o Σαβίνιο είδε τον Μουρίγιο στη γραμμή του τέρματος να απομακρύνει το σουτ που έκανε...

Στο +7 η Άρσεναλ με μεγάλο διπλό

Στο Μπράιτον, η ομάδα του Άρσεναλ δυσκολεύτηκε αλλά πήρε μεγάλη νίκη, 1-0, ενάντια στην τοπική ομάδα και με τον τρόπο αυτό ξέφυγε από τους Cityzens. Οι γηπεδούχοι ήταν πιο απειλητικοί στο πρώτο μέρος αλλά το γκολ ήρθε για τους Κανονιέρηδες, που πήραν το προβάδισμα στο ένατο μόλις λεπτό, όταν ο Φερμπρούχεν αντέδρασε λανθασμένα στο σουτ του Σάκα και είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του.

Οι Γλάροι έγιναν ακόμη πιο επικίνδυνοι στο δεύτερο μέρος και άγγιξαν την ισοφάριση στο 57’, όταν ο Ράγια σταμάτησε τον Ρούτερ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης είδε τον Τροσάρ να τον προλαβαίνει. Ο Βέλγος είχε τη δική του ευκαιρία για το 2-0 στο 73’ αλλά ήταν άστοχος, με το 1-0 εντέλει να μην αλλάζει και την Άρσεναλ να παίρνει ένα πολύ ζόρικο και συνάμα πολύ σπουδαίο διπλό. Σημειώνεται πως για την Μπράιτον, έμεινε εκτός αποστολής ο Μπάμπης Κωστούλας.

Θρίαμβος στο Μπέρμιγχαμ με... καυτό Ζοάο Πέδρο

Μεγάλο διπλό τετράδας πανηγύρισε η Τσέλσι, που σάρωσε με 4-1 εκτός έδρας την Άστον Βίλα. Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τους Λονδρέζους στο δεύτερο μόλις λεπτό, με τον Ντάγκλας Λουίς να ανοίγει το σκορ με τρομερό τακουνάκι από κοντά. Ωστόσο, οι Μπλε αντέδρασαν και έφτασαν στην ανατροπή πριν την ανάπαυλα με δύο γκολ του Ζοάο Πέδρο (35’, 45+6’)! Ο Πάλμερ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 στο 55’, με τον Ζοάο Πέδρο να σκοράρει για το χατ τρικ εννέα λεπτά αργότερα, τελειώνοντας ουσιαστικά το ματς, με το 4-1 να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Τεράστιο διπλό παραμονής η Γουέστ Χαμ

Σπουδαίο διπλό παραμονής πανηγύρισε η Γουέστ Χαμ, που επικράτησε 1-0 της Φούλαμ και πήρε βαθιά ανάσα, πιάνοντας τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Καλός ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να έχουν τις ευκαιρίες τους αλλά να μην καταφέρνουν να μετουσιώσουν κάποια από αυτές σε γκολ και μοιραία να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για ημίχρονο χωρίς σκορ. Το ματς συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος, με το γκολ τελικά να έρχεται για τα Σφυριά στο 65’, όταν ο Σάμερβιλ εκμεταλλεύτηκε τραγικό λάθος του Λένο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό πλασέ, δίνοντας το τρίποντο στην ομάδα του.