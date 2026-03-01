Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το πανό-απάντηση των οπαδών στον Ράτκλιφ
Μπορεί ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να προσπάθησε να απολογηθεί για τις πρόσφατες δηλώσεις του περί... αποικίας μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ξεχνούν και φρόντισαν να απαντήσουν στον εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου. «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπερήφανα αποικισμένη από μετανάστες» ανέφερε το πανό που έκανε την εμφάνισή του στο Ολντ Τράφορντ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Κρίσταλ Πάλας, με φωτογραφίες των ξένων ποδοσφαιριστών της ομάδας να φιγουράρουν ακριβώς από κάτω.
«Δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με εννέα εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με επιδόματα και με τεράστιους αριθμούς μεταναστών που έρχονται. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί. Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί από μετανάστες, έτσι δεν είναι; Δηλαδή, ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 58 εκατομμύρια το 2020, τώρα είναι 70 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει 12 εκατομμύρια άνθρωποι», είχε αναφέρει στο Sky News ο Ράτκλιφ, που εν συνεχεία είχε εξηγήσει πως «είναι σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ελεγχόμενης και καλά διαχειριζόμενης μετανάστευσης».
Banner at Old Trafford today with the message "MUFC proudly colonised by immigrants", in response to Man United owner Jim Ratcliffe's comments complaining that "The UK has been colonised by immigrants." Photo by Martin Rickett. pic.twitter.com/cEQWx9sUpV— James Nalton (@JDNalton) March 1, 2026
