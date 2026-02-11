Ράτκλιφ: «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει αποικία μεταναστών»
Σε μια δήλωση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις προχώρησε ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, με τον μεγιστάνα του τομέας της χημείας και συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει λόγο για... αποικία μεταναστών αναφερόμενος στο Ηνωμένο Βασίλειο!
Μιλώντας στο Sky News, o CEO της INEOS είπε μεταξύ άλλων πως «δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με εννέα εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με επιδόματα και με τεράστιους αριθμούς μεταναστών που έρχονται. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί. Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί από μετανάστες, έτσι δεν είναι; Δηλαδή, ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 58 εκατομμύρια το 2020, τώρα είναι 70 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει 12 εκατομμύρια άνθρωποι».
Το Sky News επεξηγεί στο σχετικό δημοσίευμα ότι οι αριθμοί αυτοί δεν ισχύουν, καθώς αφορούν τη διαφορά μεταξύ 2000 και 2024 και όχι την τελευταία εξαετία, την ώρα που πολλοί σχολιάζουν ότι ο Ράτκλιφ έχει γίνει κάτοικος Μονακό από το 2020, προκειμένου να αποφύγει χρήματα που θα έδινε σε φόρους. Όσον αφορά στην ενασχόλησή του με τη Γιουνάιτεντ δε, ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε πως «έχω δει αρκετά σε αυτόν τον σύλλογο, εάν κάνεις δύσκολα πράγματα, που νιώσαμε πως έπρεπε να κάνουμε εδώ, γίνεσαι πολύ μη δημοφιλής για λίγο καιρό».
🚨 NEW: "The UK has been colonised by immigrants," Man Utd co-owner Sir Jim Ratcliffe has told @EdConwaySky.— Ben Bloch (@realBenBloch) February 11, 2026
“You can't have an economy with nine million people on benefits and huge levels of immigrants coming in,” he said. “I mean, the UK has been colonised. It’s costing too… pic.twitter.com/yQclX5VW2Q
