Ο Σέσκο λύτρωσε ξανά τη Γιουνάιτεντ και την έστειλε στην 3η θέση της Premier League και ακόμα πιο κοντά στ' αστέρια. Νίκη 2-1 για τους «Κόκκινους» κόντρα στην Πάλας. Ακόμα μια ήττα για την Τότεναμ, τρίποντο για την Μπράιτον.

Η Μάντσεστερ πέτυχε τη δεύτερη σερί της νίκη και βρέθηκε στη 3η θέση, εκεί όπου ισοβαθμεί με την Άστον Βίλα. Οι Κόκκινοι με ανατροπή επικράτησαν 2-1 της Πάλας εντός έδρας και είδαν τ' αστέρια να πλησιάζουν. Η Κρίσταλ Πάλας αιφνιδίασε τη Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» και μόλις στο 4ο λεπτό κατάφερε να «παγώσει» τους γηπεδούχους και να ανοίξει το σκορ. Επειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Γιορό έχασε τελείως τον Λακρουά και ο τελευταίος με κεφαλιά άφησε «άγαλμα» τον Λάμενς για το 0-1. Κι όμως αντίδραση των γηπεδούχων δεν είδαμε άμεσα, με την Πάλας να εκμεταλλεύεται το «μούδιασμα» και να πιέζει για ένα δεύτερο γκολ. Νταλότ και Σο κατάφεραν να σώσουν σε δυο περιπτώσεις την κατάσταση, πριν η Πάλας κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους ήρθε λίγο πριν το τέλος του α' μέρους, αλλά ο Κασεμίρο δεν μπόρεσε από κοντά με κεφαλιά να σκοράρει.

Ωστόσο, στην επανάληψη, η Μάντσεστερ μπήκε πιο δυνατά και στο 51' έγινε η φάση που έκρινε τη μοίρα της αναμέτρησης. Ο Λακρουά ανέτρεψε τον Κούνια, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και έστειλε τον Μπρούνο στην άσπρη βούλα. Ο Πορτογάλος στο 57' δεν αστόχησε και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Οκτώ λεπτά αργότερα ήρθε και η ανατροπή, με τον Μπρούνο Φερνάντες να κάνει τη σέντρα και τον Σέσκο με τρομερή σκαστή κεφαλιά να διαμορφώνει το 2-1. Η Μάντσεστερ θα μπορούσε να πετύχει και άλλα τέρματα, αλλά τόσο ο Κασεμίρο στο 74' όσο και ο Ντιαλό στο 90+2' δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Χέντερσον.

Νέα ήττα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα, που τη διατήρησε μόλις στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη υπέστη η Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχασε 2-1 από την Μπράιτον εκτός έδρας. Ο Γκόμες έβαλε μπροστά στο σκορ τους Γλάρους με τρομερό διαγώνιο σουτ στο έκτο μόλις λεπτό, με το εξαιρετικό βολέ του Γκιμπς-Γουάιτ στο 13' να επαναφέρει την ισορροπία. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε ένα δίλεπτο ήρθε το 2-1 για τους γηπεδούχους με τον Γουέλμπεκ, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε παρότι υπήρχε πολύς χρόνος. Για τους νικητές, έμεινε στον πάγκο ο Μπάμπης Κωστούλας.

Ακόμα μια ήττα για την Τότεναμ

Η Τότεναμ γι’ ακόμα μια φορά δεν έπεισε, ηττήθηκε 2-1 από τη Φούλαμ εκτός έδρας και έμεινε στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη. Μάλιστα, η τελευταία της νίκη στο πρωτάθλημα χάνεται στα τέλη Δεκεμβρίου. Ο Γουίλσον στο 7ο λεπτό κι έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ των «Spurs» άνοιξε το σκορ με υπέροχο αριστερό σουτ. Στο 34ο λεπτό ο Ιβόμπι έκανε ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για το σύνολο του Ιγκόρ Τούντορ, αφού με τρομερό δεξί σουτ πέτυχε το 2-0. Στο 66' από σέντρα του Γκρέι, ο Ριτσάρλισον από το δεύτερο δοκάρι μείωσε σε 2-1 για την Τότεναμ, η οποία πίεσε για την ισοφάριση. Ωστόσο, η ομάδα του Τούντορ δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τον βαθμό.