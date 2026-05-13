To Sky Sports αναφέρει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει εγκαταλείψει την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη.

Η σεζόν μπορεί να ολοκληρώνεται δίχως τίτλο (πέραν του Σούπερ Καπ) για τον Ολυμπιακό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως οι ποδοσφαιριστές του περνούν... απαρατήρητοι.

Τρανή απόδειξη αποτελεί η περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη, που παρά το γεγονός πως δεν αποτέλεσε -ως επί το πλείστον- βασικό γρανάζι της εντεκάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παραμένει στα ραντάρ κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός χαφ των Πειραιωτών αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στο ρεπορτάζ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το έγκριτο Sky Sports έκανε αναφορά στους ποδοσφαιριστές που τσεκάρουν οι «κόκκινοι διάβολοι» για ενίσχυση στον χώρο του κέντρου, καθώς πρόκειται να γίνουν τουλάχιστον δυο μεταγραφές. Έτσι, πέρα από τα ονόματα των Έντρεσον (Αταλάντα), Ματέους Φερνάντες (Γουεστ Χαμ), Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ), Κάρλος Μπαλεμπά (Μπράιτον) και Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ Μαδρίτης), υπάρχει και αυτό του «Μούζα».

Την τρέχουσα σεζόν ο 19χρονος έχει 39 συμμετοχές με 1 γκολ και 3 ασίστ, αγωνιζόμενος και στις 10 αναμετρήσεις των «ερυθρολεύκων» στο Champions League, έκει όπου οι σκάουτερς βγάζουν -κυρίως- τα συμπεράσματά τους.