Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ απολογήθηκε για όσα ανέφερε για τους μετανάστες μιλώντας στο Sky News.

Βλέποντας τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης, ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ επιχείρησε να τα... μαζέψει, προχωρώντας σε απολογία για τα όσα ανέφερε στο Sky News περί «αποικίας μεταναστών»! Ο δισεκατομμυριούχος και συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε πως «δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με εννέα εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με επιδόματα και με τεράστιους αριθμούς μεταναστών που έρχονται.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί. Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί από μετανάστες, έτσι δεν είναι; Δηλαδή, ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 58 εκατομμύρια το 2020, τώρα είναι 70 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει 12 εκατομμύρια άνθρωποι».



Τα όσα ανέφερε ο επιχειρηματίας προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον πρόεδρο του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, να καλεί τον Ράτκλιφ να απολογηθεί, όπως και έγινε. Ο CEO της INEOS απάντησε λέγοντας πως «λυπάμαι αν η επιλογή των λέξεών μου προσέβαλε κάποιους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη και προκάλεσε αναστάτωση αλλά είναι σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ελεγχόμενης και καλά διαχειριζόμενης μετανάστευσης.

Τα σχόλιά μου έγιναν σε ερώτηση για την πολιτική της χώρας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιομηχανίας στην Αμβέρσα, όπου συζήτησα τη σημασία της οικονομικής προόδου, της εργασίας, των ικανοτήτων και των κατασκευαστών στο Ηνωμένο Βασίλειο».