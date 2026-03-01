Τσέλσι, Ροσένιορ: «Είναι ΟΚ που δεν είμαστε στο επίπεδο της Άρσεναλ»
Με Λονδρέζικο ντέρμπι στο «Έμιρεϊτς» ξεκινάει ο Μάρτιος στην Premier League, καθώς Άρσεναλ και Τσέλσι θα... μονομαχήσουν για την 28η αγωνιστική.
Οι γηπεδούχοι, μετά το διπλό της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Λιντς (0-1), καλούνται να πάρουν τους τρεις βαθμούς για να επιστρέψουν στο +5 από τους «πολίτες», ενώ οι φιλοξενούμενοι θέλουν και εκείνοι το τρίποντο για να «πιάσουν» τη Λίβερπουλ στην 5η θέση.
Βέβαια, σύμφωνα με τον Λίαμ Ροσένιορ, η διαφορά των δυο αντιπάλων είναι εμφανής και μάλιστα είναι.... ΟΚ που η Τσέλσι δεν βρίσκεται στο επίπεδο της Άρσεναλ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των «μπλε».
Ο Ροσένιορ εξήγησε πως η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, την πίεση στον αντίπαλο και το ενεργειακό κομμάτι. Παράλληλα τόνισε πως για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται χρόνος, όμως σε κάθε αγώνα πρέπει να προσαρμόζεσαι.
«Η Άρσεναλ είναι μια ομάδα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, υψηλή πίεση και ενέργεια. Θέλω να είμαστε και εμείς με υψηλή πίεση και ενέργεια, αλλά δεν μπορείς να το λύσεις αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα έρθει σε μήνες, χρόνια.
Είναι εντάξει στο μυαλό σου να πεις, "Θέλω να παίξω έτσι". Αλλά πρέπει να το προσαρμόσεις αυτό στους παίκτες, στις εμπειρίες τους και στο πού βρίσκονται σε αυτό το στάδιο της σεζόν.
Δεν μπορείς να έρθεις και να αλλάξεις εντελώς το πρόγραμμα προπόνησής τους και σε αυτό που έχουν συνηθίσει, επειδή θα τραυματιστούν. Αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο θέμα για μένα. Αυτή τη στιγμή, η εστίασή μου, και ο τρόπος που δουλεύουμε, είναι παιχνίδι με το παιχνίδι, τι είναι καλύτερο για αυτούς τους παίκτες να κερδίζουν. Έτσι θα είναι για το υπόλοιπο της σεζόν».
