Η Τσέλσι έκανε το 2/2 στην Premier League επικρατώντας 4-3 εντός έδρας της Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα.

Η Μπράιτον πήγε στο Λονδίνο προερχόμενη από δύο τεσσάρες ενάντια σε Άστον Βίλα και Τρόμσο, εντούτοις η Τσέλσι την... προσγείωσε, νικώντας τη 4-3. Βασικός για τους ηττημένους ο Μπάμπης Κωστούλας, που έπαιξε για 81 λεπτά, με τον Κοστίνια να περνά στο ματς στα τελευταία λεπτά.

Οι Μπλε προηγήθηκαν στο τέταρτο μόλις λεπτό με κοντινή προβολή του Λάβια μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα, με τον Νέτο να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με προβολή στο 14'. Μία υποδειγματική αντεπίθεση των Λονδρέζων στο 32' έφερε το 3-0 από τον Ζοάο Πέδρο, πριν ο Γιαλκουγιέ μειώσει για τους Γλάρους με υπέροχο τελείωμα στο 36'.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος με στόχο να ξαναμπούν για τα καλά στο ματς και το πέτυχαν στο 63', όταν η μπάλα βρήκε στον Ζοάο Πέδρο μετά το γύρισμα του Γκρος και κατέληξε στα δίχτυα. Εντούτοις, η Τσέλσι κατάφερε να σφραγίσει τη νίκη με εξαιρετικό πλασέ του Πάλμερ στο 74', με τον Γκρος να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Πρώτη νίκη για Σάντερλαντ, ισόπαλες Λιντς και Μπρέντφορντ

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Σάντερλαντ, η οποία λύγισε με 1-0 τη Φούλαμ στο «Stadium Of Light». Το μοναδικό γκολ του αγώνα για τις Μαυρόγατες σημείωσε ο Ισίντορ στο 75΄για να χαρίζει το τρίποντο στην ομάδα του απένατι στη Φούλαμ που παραμένει χωρίς βαθμό.

Ισόπαλο με 1-1 έληξε αντίθετα το ματς ανάμεσα σε Λιντς και Μπρέντφορντ στο «Έλαντ Ρόουντ». Οι Λονδρέζοι είχαν πάρει το προβάδισμα από το 41΄με τον Σάντε, όμως τα Παγώνια δεν παράτησαν το ματς κι έφτασαν στην ισοφάριση στο 79΄με τον Κάλβερτ-Λιούιν για το τελικό 1-1.