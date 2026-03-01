Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της νέας εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των αγώνων από τα κορυφαία πρωτάθλημα της Ευρώπης

Κυριακή σήμερα (01/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αρκετά πλούσιο τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα

Αρχικά στη Stoiximan Superleague η 23η αγωνιστική ρίχνει αυλαία σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 16:00 (Nova Sports Prime) ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στις Σέρρες για να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό, ενώ στις 17:30 (Cosmote Sports 2) η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. Στις 19:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης (Nova Sports Prime) και τέλος στις 20:00 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη (Cosmote Sports 1).

Στη Superleague 2, για την 3η αγωνιστική των play-offs του Νοτίου Ομίλου η Καλαμάτα θα αναμετρηθεί με το Μαρκό (15:00, Action 24) και ο Πανιώνιος με τον Ολυμπιακό Β΄ (15:00, MEGA News).

Στην Αγγλία και την Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα φιλοξενήσει στις 16:00 τη Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα η Μπράιτον θα αναμετρηθεί με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports 5) και η Φούλαμ με τη Τότεναμ (Nova Sports 2). Αργότερα στις 18:30 η Άρσεναλ θα φιλοξενήσει στο Emirates τη Τσέλσι (Nova Sports Premier League).

Στην Ισπανία και τη La Liga η Έλτσε θα αναμετρηθεί με την Εσπανιόλ (15:00, Nova Sports 1), η Βαλένθια με την Οσασούνα (17:15, Nova Sports 1), η Μπέτις με τη Σεβίλλη (19:30, Nova Sports 1) και η Χιρόνα με τη Θέλτα (22:00, Nova Sports 1).

Στη Serie A η Μίλαν θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Κρεμονέζε (13:30, Cosmote Sports 1) και η Αταλάντα με τη Σασουόλο (16:00, Cosmote Sports 1). Στις 19:00 η Τορίνο θα υποδεχθεί τη Λάτσιο (Cosmote Sport 3) και τέλος στις 21:45 η Ρόμα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 3)

Στη Bundesliga η Στουτγκάρδη θα υποδεχθεί στις 16:30 τη Βόλφσπουργκ (Nova Sports Start), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 18:30 τη Φράιμπουργκ (Nova Sports 3) και στις 20:30 το Αμβούργο τη Λειψία (Nova Sports 2).

Στα υπόλοιπα πρωτάθλημα της Ευρώπης Ρέιντζερς και Σέλτικ θα αναμετρηθούν μεταξύ τους (14:00, Cosmote Sport 2) και στη Πορτογαλία η Ρίο Άβε θα αναμετρηθεί στις 22:30 (Cosmote Sport 7) με τη Φαμαλικάο.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στα ματς της Superleague, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.

Στο μπάσκετ και την Α1 Γυναικών ο Αμύντας θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (13:00, ΕΡΤ2), ενώ στο NBA οι Νικς θα φιλοξενήσουν στη Νέα Υόρκη τους Σπερς (20:00 Cosmote Sport 5) και οι Μπουλς στο Σικάγο τους Μπακς (22:30 Cosmote Sport 4)

Τέλος στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί στις 21:00 (ΕΡΤ 2) με τον Πανιώνιο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας