Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το «Ξέρεις από μπάλα;», το Άρσεναλ - Τσέλσι και το Παναθηναϊκός - Άρης
Κυριακή σήμερα (01/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αρκετά πλούσιο τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα
Αρχικά στη Stoiximan Superleague η 23η αγωνιστική ρίχνει αυλαία σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 16:00 (Nova Sports Prime) ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στις Σέρρες για να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό, ενώ στις 17:30 (Cosmote Sports 2) η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. Στις 19:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης (Nova Sports Prime) και τέλος στις 20:00 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη (Cosmote Sports 1).
Στη Superleague 2, για την 3η αγωνιστική των play-offs του Νοτίου Ομίλου η Καλαμάτα θα αναμετρηθεί με το Μαρκό (15:00, Action 24) και ο Πανιώνιος με τον Ολυμπιακό Β΄ (15:00, MEGA News).
Στην Αγγλία και την Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα φιλοξενήσει στις 16:00 τη Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα η Μπράιτον θα αναμετρηθεί με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports 5) και η Φούλαμ με τη Τότεναμ (Nova Sports 2). Αργότερα στις 18:30 η Άρσεναλ θα φιλοξενήσει στο Emirates τη Τσέλσι (Nova Sports Premier League).
Στην Ισπανία και τη La Liga η Έλτσε θα αναμετρηθεί με την Εσπανιόλ (15:00, Nova Sports 1), η Βαλένθια με την Οσασούνα (17:15, Nova Sports 1), η Μπέτις με τη Σεβίλλη (19:30, Nova Sports 1) και η Χιρόνα με τη Θέλτα (22:00, Nova Sports 1).
Στη Serie A η Μίλαν θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Κρεμονέζε (13:30, Cosmote Sports 1) και η Αταλάντα με τη Σασουόλο (16:00, Cosmote Sports 1). Στις 19:00 η Τορίνο θα υποδεχθεί τη Λάτσιο (Cosmote Sport 3) και τέλος στις 21:45 η Ρόμα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 3)
Στη Bundesliga η Στουτγκάρδη θα υποδεχθεί στις 16:30 τη Βόλφσπουργκ (Nova Sports Start), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 18:30 τη Φράιμπουργκ (Nova Sports 3) και στις 20:30 το Αμβούργο τη Λειψία (Nova Sports 2).
Στα υπόλοιπα πρωτάθλημα της Ευρώπης Ρέιντζερς και Σέλτικ θα αναμετρηθούν μεταξύ τους (14:00, Cosmote Sport 2) και στη Πορτογαλία η Ρίο Άβε θα αναμετρηθεί στις 22:30 (Cosmote Sport 7) με τη Φαμαλικάο.
Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στα ματς της Superleague, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.
Στο μπάσκετ και την Α1 Γυναικών ο Αμύντας θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (13:00, ΕΡΤ2), ενώ στο NBA οι Νικς θα φιλοξενήσουν στη Νέα Υόρκη τους Σπερς (20:00 Cosmote Sport 5) και οι Μπουλς στο Σικάγο τους Μπακς (22:30 Cosmote Sport 4)
Τέλος στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί στις 21:00 (ΕΡΤ 2) με τον Πανιώνιο.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Αμύντας - ΠΑΟΚ (13:00, ΕΡΤ2)
- Κρεμονέζε - Μίλαν (13:30, Cosmote Sport 1)
- Ρέιντζερς - Σέλτικ (14:00, Cosmote Sport 2)
- Ολυμπιακός Β΄- Πανιώνιος (15:00, MEGA News)
- Καλαμάτα - Μαρκό (15:00, Action 24)
- Έλτσε - Εσπανιόλ (15:00, Nova Sports 1)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας (16:00, Nova Sports Premier League)
- Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00, Nova Sports 5)
- Φούλαμ - Τότεναμ (16:00, Nova Sports 2)
- Σασουόλο - Αταλάντα (16:00, Cosmote Sport 1)
- Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός (16:00, Nova Sports Prime)
- Στουτγκάρδη - Βόλφσμπουργκ (16:30, Nova Sports Start)
- Βαλένθια - Οσασούνα (17:15, Nova Sports 1)
- Βόλος - ΑΕΚ (17:30, Cosmote Sport 2)
- Άρσεναλ - Τσέλσι (18:30, Nova Sports Premier League)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Φράιμπουργκ (18:30, Nova Sports 3)
- ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης (19:00, Nova Sports Prime)
- Τορίνο - Λάτσιο (19:00, Cosmote Sport 3)
- Μπέτις - Σεβίλλη (19:30, Nova Sports 1)
- Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς (20:00, Cosmote Sport 5)
- Παναθηναϊκός - Άρης (20:00, Cosmote Sport 1)
- Αμβούργο - Λειψία (20:30, Nova Sports 2)
- Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (21:00, ΕΡΤ2)
- Ρόμα - Γιουβέντους (21:45, Cosmote Sport 3)
- Χιρόνα - Θέλτα (22:00, Nova Sports 1)
- Σικάγο Μπουλς - Μιλγουόκι Μπακς (22:30, Cosmote Sport 4)
- Ρίο Άβε - Φαμαλικάο (22:30, Cosmote Sport 7)
- Ξέρεις από μπάλα (00:00, Gazzetta Youtube)
