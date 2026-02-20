Ο νέος τεχνικός της Τσέλσι, Λίαμ Ροσένιορ, τάχθηκε υπέρ του Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι.

Πολλές είναι οι φωνές, οι οποίες καταδικάζουν το περιστατικό μεταξύ του Βινίσιους Τζούνιορ και του Τζανλούκα Πρεστιάνι που έλαβε χώρα στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μπενφίκα στη Λισαβονά την περασμένη Τρίτη (17/02), με τον τελευταίο που το καταγγέλει να είναι ο Λίαμ Ροσένιορ.

Αναλυτικότερα, ο νέος προποηντής της Τσέλσι, παρά το γεγονός ότι δεν ήθελε να δώσει πολλές εξηγήσεις για την υπόθεση, επειδή η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, εξέφρασε την άποψή του για τα όσα συνέβησαν στο «Ντα Λουζ», καταδικάζοντας τα όσα είπε ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός στον Βραζιλιάνο εξτρέμ, ενώ υπογράμμισε πως γνωρίζει πως αισθάνεται ο Βινίσιους, καθώς και ο ίδιος έχει πέσει πολλακίς θύμα τέτοιων επιθέσεων.

«Αυτό που πιστεύω είναι ότι όταν βλέπεις έναν παίκτη αναστατωμένο, όπως τον Βινίσιους, συνήθως είναι έτσι για κάποιο λόγο. Εγώ ο ίδιος έχω υποστεί ρατσιστική κακοποίηση. Γνωρίζω άλλους ανθρώπους που έχουν υποστεί και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι όταν σε κρίνουν για κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι περήφανος, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί».

Αναφορικά με τα σχόλια του Μουρίνιο, για το συμβάν ο Άγγλος τεχνικός δήλωσε πως: «Και πάλι, είναι θέμα πλαισίου. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ανεξάρτητα από το πώς πανηγυρίζει ένας παίκτης, η φυλή δεν πρέπει ποτέ να εμπλέκεται σε αυτό. Αυτή είναι μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν γνωρίζω το πλαίσιο της κατάστασης. Δεν γνωρίζω το πλαίσιο στο οποίο ο Ζοζέ είπε αυτά που είπε και δεν θα το κρίνω. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θα κρίνω μέχρι να μάθω τα γεγονότα».

Ακόμη, ο νεαρός προπονητής κατηγόρησε για τις αυξανόμενες διαιρέσεις στη σύγχρονη κοινωνία ορισμένα τμήματα των μέσων ενημέρωσης, τα οποία «δημιουργούν στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους ανθρώπους».

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν στην κοινωνία μας. Δεν μιλάω για ποδόσφαιρο. Υπάρχει μεγάλος διχασμός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στα μέσα ενημέρωσης που δημιουργούν στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους ανθρώπους ή για το πώς συμπεριφέρονται ή ποιοι είναι με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, από ποια χώρα προέρχονται, ποια θρησκεία είναι, τι χρώμα δέρματος έχουν».

«Με αηδιάζει, για να είμαι ειλικρινής. Φυσικά οι ρατσιστές δεν θα έπρεπε να έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο, όμως νομίζω ότι αυτό πρόκειται για μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα από αυτό (το ποδόσφαιρο). Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να θεωρούνται πολύ πιο υπεύθυνοι από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον Τύπο, για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα πράγματα θα εξαλειφθούν, επειδή όλοι πρέπει να κρίνονται ισότιμα ​​με βάση το περιεχόμενο του χαρακτήρα τους», κατέληξε ο Ροσένιορ.

"It's as simple as that for me"



Liam Rosenior says any person involved in football found guilty of racism should not be in the game. pic.twitter.com/PrWpbKeguc — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 19, 2026

Η υπόθεση «Βινίσιους-Πρεστιάνι» πάντως φαίνεται πως έχει ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να τακτοκοιηθεί, ωστόσο, η UEFA, η οποία έχει ξεκινήσει την δική της έρευνα για το περιστατικό, επιδιώκει να «κλείσει» την διαμάχη που έχει απασχολήσει όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο τα τελευταία 24ώρα.