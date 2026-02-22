Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε κέφια μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νιουκάστλ (2-1, 21/2), προτρέποντας τους ποδοσφαιριστές του να... πιούν.

Με πρωταγωνιστή τον Ο' Ράιλι που πέτυχε και τα δυο γκολ, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-1 της Νιουκάστλ στο «Έτιχαντ» (21/2), μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή και την Άρσεναλ στους 2 βαθμούς.

Οι ''Gunners'' έχουν μπροστά τους το (εκτός έδρας) λονδρέζικο ντέρμπι με την Τότεναμ (22/2, 18:30) και φυσικά οι της Σίτι περιμένουν καλά νέα έτσι ώστε να παραμείνουν «μια ανάσα» από την πρωτιά της Premier League.

Πάντως, ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνέστησε στους ποδοσφαιριστές του να μην ασχοληθούν με τους άμεσους αντιπάλους τους, αλλά να...το ρίξουν έξω! Συγκεκριμένα, στην συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τις «Καρακάξες», ο Καταλανός με αρκετή ειλικρίνεια αλλά και δόση... χιούμορ, δήλωσε προς τους παίκτες του:

«Πίειτε πολλά καϊπιρίνια, ντάκιουρι αυτές τις τρεις ημέρες. Απολαύστε τη ζωή! Και μετά από αυτό, κάντε τρεις σωστές προπονήσεις και πηγαίντε για το ματς με τη Λιντς. Αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος που πάντα κάναμε. Γιατί αν σκεφτούμε ότι κερδίσαμε εδώ, τώρα η Άρσεναλ θα κάνει αυτό ή η Άστον Βίλα... και μετά από αυτό, χαστούκι στη μούρη σου γιατί συμβαίνει το αντίθετο», ήταν μέρος από τα όσα είπε.