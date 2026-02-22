Με δύο γκολ του Ο'Ράιλι, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-1 της Νιούκαστλ στο Etihad και απέχει πλέον δύο βαθμούς από την κορυφή και την Άρσεναλ.

Μετά το Carabao Cup, η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε και για την Premier League τη Νιούκαστλ, με το 2-1 στο Etihad να έρχεται χάρη σε δύο τέρματα του Ο'Ράιλι και να φέρνει την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας και την Άρσεναλ!

Οι Cityzens μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν στο 14', όταν ο Ο'Ράιλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ μετά από πάσα του Μαρμούς. Οι Καρακάξες προσπάθησαν να απαντήσουν μα είδαν τον Ντοναρούμα να σταματά τον Γκόρντον στο 17', ωστόσο έφτασαν εντέλει στην ισοφάριση με σουτ του Χολ που κόντραρε πέντε λεπτά αργότερα!

Για μία ακόμη φορά όμως, η Σίτι πήρε το προβάδισμα. Στο 27', ο Χάαλαντ έκανε ωραία μπαλιά από τα δεξιά και βρήκε τον Ο'Ράιλι, που με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 2-1, σκοράροντας ξανά. Ακολούθησε η εύκολη επέμβαση του Ντοναρούμα σε σουτ του Γουίλοκ στο 39'΄με Χάαλαντ (45') και Μαρμούς (45+3') να έχουν άστοχες προσπάθειες πριν την ανάπαυλα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο κινητικοί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με το φάουλ του Χολ στο 52' να περνάει λίγο άουτ. Οι Cityzens ανέβηκαν στη συνέχεια και είδαν τον Πόουπ να σταματά το αδύναμο σουτ του Σεμένιο στο 64', με τον Βρετανό να έχει απαντήσεις και στις προσπάθειες των Χάαλαντ και Φόντεν στο φινάλε του αγώνα, πριν ο Ντοναρούμα πει «όχι» στον Μπαρνς στο 90+4', διατηρώντας το 2-1 έως τη λήξη.