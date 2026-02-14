Η ερώτηση δημοσιογράφου που άφησε «άναυδο» τον Γκουαρδίολα: «Θες να έρθεις να δουλέψεις για μένα»

Ο Πέπ Γκουαρδίολα εντυπωσιάστηκε τόσο από ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη Τύπου, που του πρότεινε μέχρι και να τον προσλάβει για βοηθό του.

Η Μάντσεστερ Σίτι, λίγα 24ώρα μετά τη μεγάλη νίκη με 3-0 απέναντι στη Φούλαμ για την 26η εμβόλιμη αγωνιστική της Premier League, θα υποδεχθεί σήμερα στο «Etihad» (14/02, 17:00) τη Σάλφορντ στα πλαίσια του τέταρτου γύρου του FA Cup.

Ο προπονητής των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης, μίλησε για την δυσκολία του αγώνα, για την τακτική προσέγγιση που θα ακουλουθήσει η ομάδα του, αλλά και για το τι θα πρέπει να προσέξει τόσο εκείνος όσο και οι παίκτες του για να μην πέσουν στη παγίδα του «φαβορί».

Η συνέντευξη γενικά πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα ευφορίας, όμως μία ερώτηση ενός δημοσιογράφου του BBC, ήταν εκείνη που άφησε «άναυδο» τον Πεπ σε τόσο μεγάλο βαθμό, που ο Καταλανός τεχνικός του ζήτησε μέχρι και να τον προσλάβει ως βοηθό του.

Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος, Ουμίρ Ιρφάν, θύμισε στον 55χρόνο προπονητή κάποια λόγια που είχε πει για την τακτική που ακολουθησε η Ισπανία σε έναν αγώνα με την Τυνησία το 2006 και στην συνέχεια του έθεσε μία παρόμοια ερώτηση τακτικής σχετικά με το επιθετικό σύστημα που θα ακολουθήσει στο αποψινό παιχνίδι, με τον ίδιο να απαντάει φανέρα εντυπωσιασμένος πως: «Θέλεις να γίνεις ο βοηθός προπονητή μου;! Γαμ@το, είσαι καταπληκτικός. Είσαι κορυφαίος!».