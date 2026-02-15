Σε συνέντευξη που δημοσίευσε ο Guardian, ο Εντέν Αζάρ μίλησε για την καριέρα του και αποκάλυψε μια επική ιστορία με τον Ζοσέ Μουρίνιο και ένα... χαμένο διαβατήριο.

Είναι δυο πρόσωπα άρρηκτα συνδεδεμένα με την Τσέλσι, ο καθένας -και- για διαφορετικούς λόγους, με κοινό παρονομαστή φυσικά τις επιτυχίες που έφεραν στο λονδρέζικο κλαμπ.

Εντέν Αζάρ και Ζοσέ Μουρίνιο, δυο από τις κορυφαίες προσωπικότητες στην ιστορία των «μπλε», μοιράστηκαν τα αποδυτήρια και... δόξασαν την ομάδα -τότε- ιδιοκτησίας του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, με τον Βέλγο παλαίμαχο άσο να προβαίνει σε μια αποκάλυψη.

Σε συνέντευξη που δημοσίευσε ο Guardian, ο Αζάρ ρωτήθηκε για τον ''Special One'' και έδωσε στο φως μια φοβερή ιστορία με τους δυο πρωταγωνιστές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη σεζόν που συνυπήρξαν, ο Βέλγος μετέβη στη Λιλ για να δει από κοντά ένα παιχνίδι της πρώην ομάδας του, όμως κατά την επιστροφή έχασε το διαβατήριό του!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αναχώρησή του για την Αγγλία και εν τέλει να χάσει μια προπόνηση της Τσέλσι, φτάνοντας στο προπονητικό κέντρο αργοπορημένος και φυσικά έχοντας την ευθύνη να απολογηθεί για ό,τι συνέβη. Αφού ζήτησε συγνώμη, ο Μουρίνιο τον έθεσε εκτός ομάδας, λέγοντάς του πως ήταν δικό του (σσ του Αζάρ) λάθος το όλο συμβάν.

Πάντως, όπως είπε στη συνέχεια, επέστρεψε στις προπονήσεις πριν το Σαββατοκύριακο και μάλιστα αγωνίστηκε κανονικά. Στη συνέχεια μάλιστα μίλησε και για το πάθος του Πορτογάλου τεχνικού για το ποδόσφαιρο.

«Θυμάμαι μια φορά, τον πρώτο χρόνο που ήρθε ο Μουρίνιο, πήγα στη Λιλ για να παρακολουθήσω έναν αγώνα και έχασα το διαβατήριό μου στο δρόμο της επιστροφής. Δεν μου επετράπη να επιστρέψω στην Αγγλία και έχασα την προπόνηση. Επέστρεψα γύρω στις 2 μ.μ. Όταν τελείωσε η προπόνηση, έπρεπε να του ζητήσω συγγνώμη. Ήταν μια πολύ άσχημη στιγμή για μένα.

Την επόμενη εβδομάδα, με έβγαλε από την ομάδα και είπε ότι ήταν δικό μου λάθος, αλλά μέχρι το Σαββατοκύριακο επέστρεψα στο παιχνίδι και όλα πήγαν καλά. Το πάθος του για το ποδόσφαιρο, ο τρόπος που εμπιστεύεται τους παίκτες... ο τρόπος που προπονηθήκαμε μαζί του ήταν απίστευτα».