Η Τότεναμ απέδειξε πως αδικεί τον εαυτό της με το κάκιστο ξεκίνημα στην Premier League, αφού παρουσίασε ένα άλλο, καλύτερο πρόσωπο κόντρα στη Τσέλσι κι έκανε νίκη-δήλωση με 2-0.

Στη θεωρία τουλάχιστον, συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνες τις νίκες που μπορούν να διαμορφώσουν τη σεζόν. Μέχρι να παραταχθεί, άλλωστε, στο χορτάρι του «Στάμφορντ Μπριτζ», η Τότεναμ βίωνε έναν εφιάλτη στην Premier League. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε πετύχει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Κόβεντρι, αλλά λίγες ημέρες αργότερα υπήρξε και συνέχεια. Χάρη σε μια μεστή εμφάνιση, οι Spurs λύγισαν με 2-0 την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», σε μια νίκη - δήλωση και μια ένεση ψυχολογίας ενόψει των όσων θα ακολουθήσουν.

Σε ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος, Τσέλσι και Τότεναμ δεν δημιούργησαν πολλές υποσχόμενες ευκαιρίες στα αντίπαλα καρέ, με αποτέλεσμα το ματς να κυλήσει χωρίς σκορ μέχρι την ανάπαυλα. Η συνέχεια ήταν παρόμοια και στο β΄μέρος, με τους Μπλε να αγγίζουν πρώτοι το γκολ στο 62΄σε προσπάθεια του Νέτο που εξουδετέρωσε ο Κίνσκι.

Στο 74΄ήταν η σειρά του Εστεβάο να σπαταλήσει ευκαιρία για την Τσέλσι με άστοχο σουτ, προτού ακολουθήσει η τιμωρία από τους φιλοξενούμενους. Στο 77΄συγκεκριμένα ο Πέντερς έκανε τραγικό διώξιμο της μπάλας σε εκτέλεση κόρνερ και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, σε ένα μοιραίο λάθος που κόστισε τον αγώνα για τους Μπλε.

Τρία λεπτά αργότερα τα πράγματα απέκτησαν ακόμα χειρότερη τροπή για τους γηπεδούχους, αφού ο Πάλμερ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κι άφησε την ομάδα του να ολοκληρώσει τον αγώνα με δέκα παίκτες. Η Τότεναμ, από την πλευρά της, εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και τελείωσε τη δουλειά στο 87΄, όταν ο Τελ με υπέροχη ενέργεια και μακρινό σουτ στην κλειστή γωνία έγραψε το τελικό 2-0 που ανέβασε τους Spurs στη 12η θέση.