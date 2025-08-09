Ο Βέλγος πρώην «μάγος» των γηπέδων μίλησε στη Marca, αποκαλύπτοντας πως μεγάλωσε ως φίλαθλων των «κανονιέρηδων», ενώ είχε συχνή επικοινωνία με τη διοίκηση της Παρί, χωρίς ωστόσο να παίξει ποτέ σε αυτή.

Πάνε σχεδόν δυο χρόνια από την ημέρα που ο Εντέν Αζάρ ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ο Βέλγος -πρώην- άσος των γηπέδων που αποτέλεσε εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της γενιάς του, ξεχώρισε με τη φανέλα της Τσέλσι, όμως όταν πήρε την πολυπόθητη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης, άρχισε η... κάθοδος.

Ο Αζάρ σήμερα απολαμβάνει τη... σύνταξη και μίλησε σε γνωστό podcast, αναφερόμενος στην πορεία της καριέρας του, τους λόγους που έβαλε τέλος σε αυτή, ενώ προέβη και σε αποκαλύψεις. Ο βραχύσωμος winger είπε πως μεγάλωσε ως φαν της Άρσεναλ λόγω του Τιερί Ανρί, χωρίς ωστόσο ποτέ να υπάρξουν ποτέ συζητήσεις για να αγωνιστεί εκεί.

Επίσης, αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα του Ντιντιέ Ντρογκμπά, με τον θρύλο των «μπλε» να προσπαθεί μάταια να πείσει τον Βέλγο να παραμείνει στο Λονδίνο και να μην πάει στη Ρεάλ, ενώ μίλησε και για τις συνεχείς επαφές που είχε με τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ισχυρό άνδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και το γεγονός ότι βρέθηκε κοντά στην Μπάγερν.

Τέλος, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους «έκοψε» το ποδόσφαιρο σε τόσο μικρή ηλικία, εξηγώντας ότι δεν του άρεσε η τροπή που πήρε το άθλημα, με όλους τους εξειδικευμένους προπονητές. Η χαρά του ήταν μόνο στα 90 λεπτά του αγώνα.

Απόσπασμα των όσων είπε:

Η Λιλ ως ο πρώτος μεγάλος σύλλογος της καριέρας του:

«Το σπίτι μου απέχει μία ώρα με το αυτοκίνητο. Δεν είναι τόσο μακριά, είναι ακριβώς δίπλα. Μου πρότειναν ένα σοβαρό πρότζεκτ, με ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο, όλα καινούργια, μπορούσες να κοιμηθείς εκεί, με νέες εγκαταστάσεις...

Πήγα να το επισκεφτώ όταν ήταν εκεί ο Κλοντ Πιέλ. Εντυπωσιάστηκα από τις εγκαταστάσεις και τον σύλλογο γενικά. Είναι μια καλή ομάδα της Ligue 1.Η ζωή εκεί ήταν σαν οικοτροφείο. Για μένα, ήταν σημαντικό να διατηρήσω τους οικογενειακούς δεσμούς, και αυτό ήταν δυνατό στη Λιλ».

Ο Ντρογκμπά και η προσπάθειά του να τον κρατήσει στην Τσέλσι:

«Με πήρε τηλέφωνο μια φορά και μου είπε ότι ήθελε να μου μιλήσει. Για μένα, ο Ντρογκμπά είναι θρύλος. Μου είπε ότι έπρεπε να μείνω στην Τσέλσι, ότι ήταν η ομάδα για μένα. Αλλά είπα όχι. Ήμουν οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης και οπαδός του Τιερί Ανρί, οπότε ως παιδί αγαπούσα την Άρσεναλ. Ως μικρός μεγάλωσα με τους «Κανονιέρηδες», αλλά δεν υπήρξαν ποτέ συζητήσεις».

Αζάρ και Παρί Σεν Ζερμέν:

«Δεν έπαιξα ποτέ για την Παρί Σεν Ζερμέν, αν και ήμουν πάντα σε επαφή με τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί. Την τελευταία μου χρονιά στη Λιλ, πήγα να δω έναν αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν ήμουν ποτέ οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν και δεν ήθελα να επιστρέψω στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έβλεπα τον εαυτό μου περισσότερο στη Γιουνάιτεντ, τη Σίτι, την Μπάγερν ή την Μπάρτσα.

Κάποια στιγμή, υπήρχε συζήτηση για την Μπάγερν, αλλά δεν ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτή την πιθανότητα. Έμεινα. Δεν ήθελα να αλλάξω. Όσον αφορά την Μπάγερν, δεν ήθελα να πάω από το Λονδίνο στο Μόναχο. Ήθελα να πάω στη Ρεάλ Μαδρίτης».

Η απόσυρσή του:

«Έφυγα από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο επειδή δεν μου άρεσαν πια όλα όσα συνοδεύουν το παιχνίδι. Μου άρεσαν τα 90 λεπτά στο γήπεδο, αλλά όχι όλα τα άλλα: τα ταξίδια, οι ατελείωτες προπονήσεις, τα μέσα ενημέρωσης.

Τώρα, οι προπονητές εργάζονται πιο σκληρά από τους παίκτες, πάντα στον υπολογιστή με τους βοηθούς τους. Δεν μου αρέσει αυτό. Είμαι 34 ετών, όχι 42 όπως νομίζουν κάποιοι. Αν θέλω να γίνω προπονητής στα 50 μου, έχω χρόνο. Τώρα μπορώ να δω πολλά πράγματα, να ακολουθήσω τα παιδιά μου και να το πάρω χαλαρά».