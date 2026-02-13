Με τον Νέτο σε μεγάλη βραδιά με προσωπικό χατ τρικ η Τσέλσι δεν αντιμετώπισε προβλήματα στην έδρα της Χαλ, επικράτησε 4-0 και πήρε εισιτήριο για τους «16» του FA Cup.

Η αναμέτρηση απέναντι στη Χαλ αποτελούσε την ιδανική ευκαιρία για την Τσέλσι να αφήσει πίσω της τη γκέλα απέναντι στη Λιντς και να τονώσει το ηθικό της με μια πρόκριση στο FA Cup. Έτσι κι έγινε, καθώς οι Μπλε με μια μεστή εμφάνιση και με τον Νέτο να τους οδηγεί με χατ τρικ άλωσαν τo «MKM Stadium» με 4-0 κι εξασφάλισαν χωρίς άγχος την παρουσία τους στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Για 40 λεπτά πάντως η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας πρόλαβε σθεναρή αντίσταση, ενώ με τη σειρά τους οι παίκτες του Ροζένιορ δεν ήταν κυνικοί και σπατάλησαν αρκετές καλές στιγμές. Η λύση ωστόσο ήρθε πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, όταν ο Νέτο στο 40΄σημάδεψε τη γωνία με άριστο τελείωμα για το 1-0.

Κι αφού πήρε... φόρα, βρήκε ξανά δίχτυα νωρίς στο β΄μέρος με ακόμα πιο εντυπωσιακό τρόπο. Στο 52΄συγκεκριμένα ο Πορτογάλος με απευθείας εκτέλεση κόρνερ ξεγέλασε τον αντίπαλο γκολκίπερ και βρήκε δίχτυα για το 2-0. Επτά λεπτά αργότερα ήτα η σειρά του Εστεβάο να σκοράρει σε κενό τέρμα μετά από ασίστ του Ντέλαπ για το 3-0, ενώ στο 71΄ο Νέτο πήρε ξανά τη σκυτάλη για να ολοκληρώσει το χατ τρικ με άψογο πλασέ στη γωνία μέσα από την περιοχή για το τελικό 4-0.

Πήρε το εισιτήριο κι η Ρέξαμ

Μαζί της στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας θα βρεθεί και η Ρέξαμ της δεύτερης κατηγορίας, η οποία λύγισε με 1-0 την Ίπσουιτς και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε ο Γουίντας στο 34΄για να στείλει την ομάδα του στις 16 καλύτερες ομάδες του θεσμού.