Χάρι Κέιν, ο κορυφαίος παίκτης για το 2026! Ο Άγγλος φορ έσπασε όλα τα κοντέρ με τη Μπάγερν, άφησε πίσω Μπαπέ - Γιαμάλ και σήκωσε για πρώτη φορά τη Χρυσή Μπάλα!

Δεν ήταν μόνο ο απόλυτος «μπόμπερ» της Μπάγερν... Ήταν κι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς! Η ψηφοφορία της «Marca» ήταν η πρώτη μεγάλη ένδειξη. Εκεί όπου ο Χάρι Κέιν πήρε την ψήφο δημοσιογράφων, πρώην παικτών και προπονητών και αναδείχθηκε ο κορυφαίος της προηγούμενης σεζόν. Ως το ορεκτικό για κάτι μεγαλύτερο...

Ο Άγγλος, άλλωστε, διψούσε πραγματικά για το βραβείο που θα απονέμονταν λίγα βράδια αργότερα στο Λονδίνο. Και στη φανταχτερή απονομή της Χρυσής Μπάλας, ακούστηκε το δικό του όνομα από τα χείλη του Ρονάλντο.

Ο Χάρι Κέιν νίκησε τα φαβορί Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ και αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2025-2026, κρατώντας στα χέρια του την πρώτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του στα 33 του χρόνια.

Για τον Άγγλο ήταν η χρονιά των ρεκόρ. Η σεζόν που έσπασε όλα τα κοντέρ. Με 73 γκολ σε 65 αγώνες συνολικά με Μπάγερν και Αγγλία αποτέλεσε τον μεγαλύτερο «killer» των ευρωπαϊκών γηπέδων, αφήνοντας κατά πολύ πίσω του τον ανταγωνισμό. Κι εντός των γερμανικών συνόρων, σάρωσε κι άποψη τροπαίων.

Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Super Cup, όλα στο τσουβάλι, με το Champions League να του ξεφεύγει μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ένα σημείο που αποτέλεσε και τον τερματικό σταθμό στο ταξίδι του στο Μουντιάλ με την Αγγλία, όταν η Αργεντινή έκανε ανατροπή στα τελευταία λεπτά και της έκλεψε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Κάπως έτσι, ο Κέιν έγινε συνολικά ο πέμπτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά το μεγάλο βραβείο και πρώτος μετά τον Μάικλ Όουεν, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη πίσω στο 2021.

HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

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