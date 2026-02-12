Ο Βίτορ Περέιρα είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τα ηνία της Νότιγχαμ, σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα.

Σε αναζήτηση του τέταρτου προπονητή της μέσα στην ίδια σεζόν βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά την απόλυση του Σον Ντάις που ακολούθησε το «άχρωμο» 0-0 με την ουραγό Γουλβς. Με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι στη 17η θέση και μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, η αντικατάσταση του Άγγλου κόουτς θα είναι άμεση.

Ως επικρατέστερος υποψήφιος προβάλλει ο Βίτορ Περέιρα. Ο 57χρονος Πορτογάλος παραμένει χωρίς ομάδα από τον Νοέμβριο, όταν αποχώρησε από τη Γουλβς, παρότι είχε πιστωθεί την περσινή αγωνιστική ανάκαμψη που οδήγησε στη... σωτηρία των Λύκων. Παράλληλα, ο ίδιος διατηρεί άριστες σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της Φόρεστ από τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2014-15, που ολοκληρώθηκε με νταμπλ για τους Ερυθρόλευκους.

Το όνομα του Περέιρα δεν είναι το μόνο που έχει πέσει στο τραπέζι, ωστόσο. Σύμφωνα με το Athletic, μετά το αποτυχημένο πέρασμα του Άγγελου Ποστέκογλου από τους Reds, η Φόρεστ είχε εξετάσει τις περιπτώσεις του Ρομπέρτο Μαντσίνι και του Μάρκο Σίλβα, πριν καταλήξει στον Ντάις, πρόσωπα που μπορεί να επανέλθουν τώρα στο προσκήνιο.

Να θυμίσουμε ότι μέσα στη σεζόν, η Φόρεστ έχει ήδη αποδεσμεύσει τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο,τον Ελληνοαυστραλό κόουτς, τώρα και τον Ντάις και συνεχίζει να βρίσκεται σε μία κατάσταση συνεχούς αστάθειας με ακόμα ζωντανή την απειλή του υποβιβασμού.