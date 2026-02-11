Μίλνερ: Στην κορυφή των συμμετοχών στην Premier League μαζί με Μπάρι
Πάτησε κορυφή και απέχει πλέον ένα ματς από το απόλυτο ρεκόρ ο Τζέιμς Μίλνερ! Ο αειθαλής χαφ της Μπράιτον πέρασε ως αλλαγή στο 22ο λεπτό του αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα αντί του Μπαλεμπά και κατέγραψε την 653η συμμετοχή του στην Premier League, ισοφαρίζοντας τον απόλυτο, μέχρι σήμερα, ρέκορντμαν, Γκάρεθ Μπάρι!
Ο 40χρονος Μίλνερ έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2002 με τη φανέλα της Λιντς και έκτοτε έπαιξε επίσης σε Νιούκαστλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και από το 2023 στους Γλάρους, απέχοντας πλέον μόλις μία συμμετοχή από το να γίνει ο πρώτος όλων των εποχών στην Premier League.
653 - James Milner has equalled Gareth Barry's record for the most appearances made in Premier League history. Timeless. pic.twitter.com/BmTEQb0FfG— OptaJoe (@OptaJoe) February 11, 2026
