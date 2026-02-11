Παίζοντας ενάντια στην Άστον Βίλα, ο Τζέιμς Μίλνερ έπιασε τον Γκάρεθ Μπάρι στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Premier League.

Πάτησε κορυφή και απέχει πλέον ένα ματς από το απόλυτο ρεκόρ ο Τζέιμς Μίλνερ! Ο αειθαλής χαφ της Μπράιτον πέρασε ως αλλαγή στο 22ο λεπτό του αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα αντί του Μπαλεμπά και κατέγραψε την 653η συμμετοχή του στην Premier League, ισοφαρίζοντας τον απόλυτο, μέχρι σήμερα, ρέκορντμαν, Γκάρεθ Μπάρι!

Ο 40χρονος Μίλνερ έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2002 με τη φανέλα της Λιντς και έκτοτε έπαιξε επίσης σε Νιούκαστλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και από το 2023 στους Γλάρους, απέχοντας πλέον μόλις μία συμμετοχή από το να γίνει ο πρώτος όλων των εποχών στην Premier League.